Fabio Antonello brilla nella Camacho’s Boxing Night di Gavirate

Spalti gremiti, tifo caldo e tanto spettacolo sul ring in occasione della Camacho’s Boxing Night, l’evento pugilistico giunto alla terza edizione disputata nel palazzetto di viale dello Sport a Gavirate. Undici gli incontri tra dilettanti in cartellone, con numerosi atleti del club di casa impegnati davanti al pubblico amico tra cui il vicesindaco Massimo Parola che ha partecipato anche alle premiazioni.

Tra chi si è distinto in modo particolare tra le corde è stato Fabio Antonello: il boxeur del clan di Giuseppe Facente ha vinto ai punti il proprio incontro tra i 61 Kg superando in un match serrato Luca Tedesco (Black Tiger) e si è aggiudicato il premio di miglior pugile della riunione. A premiarlo – foto in alto di Alessandro Fisco – Ferdinando Langella, sponsor della manifestazione.

La serata è stata aperta dal successo di Alessandro Valesi (Little Gym) su Leonardo Orlando (Frimas) in un match valido per la categoria 75 Kg; il successivo match femminile ha visto la prima vittoria per i padroni di casa del Team Camacho grazie a Sofia Scialpi che ha superato Elen Vera (Boxe Grignani). Salomonico il pareggio tra i 64 Kg: i giudici hanno emesso il verdetto di perfetto equilibrio tra Pablo Robbiani (Camacho) e Stefano Croitoru (Little Gym).

Il presidente del Boxe Team Camacho, Antonio Locarno, con il vicesindaco di Gavirate Parola e con il presentatore della serata

Nei tre match prima della pausa di metà serata altrettanti successi ai punti: vittorie per l’Afforese Valerio Armani su Gabriele Boschi (Clamp Gym), per Stefano Colucci (Camacho) su Andrea Gadioli (Montenero Boxe) e per Michael Ducatelli della Master Boxe su Adem Nechi (New Boxe Order) nel combattimento dedicato agli 81 Kg giovanili.

A seguire, tra i 75 Kg, vittoria di Marouane Salah (Camacho) su Aleksandr Bianco (Palestra VT Boxe) mentre tra i 63,5 Kg Youth Moid Passarotti ha completato la bella serata della Master Boxe di Busto Arsizio superando ai punti Samuel Ibba del Team Hurricane. Il terz’ultimo incontro è stato quello già citato tra Antonello e Tedesco; finale di serata con il pareggio tra Semri Youness (Camacho) e Stefano Baroncelli (Clamp Gym) e con il successo tra gli 80 Kg di Abdel Monim Jouhari (Vecchia Maniera) su Mirko Simeone (Camacho).