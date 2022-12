Festa albiceleste. L’Argentina di Messi è Campione del Mondo

Una gara storica, una delle partite di calcio più belle di sempre per emozioni, ribaltoni, errori e parate. L’essenza del mondo del pallone, che unisce il mondo, anche alla fine del mondiale più criticato di sempre. Alla fine l’Argentina vince ai calci di rigore e la leggenda di Leo Messi – autore di una doppietta – può finalmente alzare la coppa più importante del globo alla quinta edizione disputata e alla seconda finale dopo quella persa ai supplementari nel 2014 contro la Germania. Alla Francia non è bastata la tripletta di uno splendido e fenomenale Kylian Mbappe, che a neanche 24 anni – li compirà tra due giorni, il 20 dicembre – si candida come grande dominatore della scena mondiale per i prossimi anni. Ai rigori gli argentini non sbagliano mai – Messi, Dybala, Paredes e Montiel – mentre per la Francia pesano gli errori di Coman, che si parare il tiro da Martinez, e di Tchouameni, che calcia fuori.

Per l’Argentina si tratta della terza vittoria ai mondiali dopo quelli casalinghi del 1978 e quelli della mano de dios di Maradona nel 1986. Ai francesi invece non riesce l’impresa di vincere due Coppe del Mondo di fila, primato che resta all’Italia (1934 e 1938) e al Brasile (1958 e 1962). Per i galletti seconda sconfitta ai rigori in finale dopo quella del 2006 contro l’Italia. Foto Facebook: FIFA World Cup

Allo stadio di Lusail è stata una partita epica – durata in totale 138 minuti con tutti i recuperi -, ricca di emozioni fino all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare. Primo tempo di dominio per l’Argentina con il gol su rigore di Messi al 23′ e il raddoppio di Di Maria al 36′. Nella ripresa però i sudamericani si distraggono due minuti ed esce tutto il talento di Kylian Mbappe, che prima pareggia dal dischetto al 35′ e poi pareggia un minuto dopo con uno splendido destro al volo.

Ai supplementari Messi riporta avanti l’albiceleste al 3′ del secondo extra time, ma è ancora Mbappe a pareggiare sul 3-3, ancora dagli undici metri, siglando la sua personale tripletta.

Prima Mbappe e poi Messi aprono con un gol i calci di rigore, mentre il primo errore è quello di Coman, che si vede parare il tiro da Martinez, con Dybala – entrato apposta per i rigori – che firma il vantaggio argentino, seguito dallo sbaglio di Tchouameni, che manda fuori. Paredes non perdona, Kolo Muani tiene vive le speranze francesi ma Montiel mette in rete il penalty decisivo che consegna la Coppa del Mondo all’Argentina.