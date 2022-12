Forcora innevata ma i fiocchi caduti non bastano per riaprire la pista

Quello che altrove, a quote collinari o in pianura, sembra una bella nevicata, ai mille e passa metri della Forcora, balcone sul Lago Maggiore sopra Maccagno con Pino e Veddasca, è cosa (quasi) di routine: 25 centimetri di oltre bianca.

Anche se inverni sempre più asciutti si sono affacciati negli ultimi anni sui colli del Varesotto, non è raro imbattersi proprio qui nelle prime nevicate di stagione: era dunque già successo negli anni passati di nevicate “a metà“, perché non sufficienti per consentire l’apertura delle piste, che necessitano solitamente di almeno 40 centimetri.

Anche per questo fine settimana dunque non sarà possibile sciare, ma la neve caduta servirà come base per battere le piste quando ne cadrà di nuova. Precipitazioni sono attese difatti dopo Natale.