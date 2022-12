Giovanna Scienza è la bizzozerese dell’anno 2022

È Giovanna Scienza la bizzozerese dell’anno 2022: medico di base del rione e impegnata socialmente, con incarichi istituzionali e una importante attività svolta durante il Covid ha ricevuto il premio in sua assenza: era ad un congresso a Catania. A ricevere il riconoscimento per lei il marito, che condivide con lei molte delle attività sociali.

La premiazione è avvenuta in conclusione della tradizionale festa del Circolo di Bizzozero, avvenuta come ormai da tradizione nei locali di via Monte Generoso e che ha consegnato anche il premio “La Torretta”, che dal 2019 riconosce l’impegno in ambito educativo per la conoscenza del territorio, premio che quest’anno è stato assegnato all’insegnante Maddalena Cattaneo, che per 40 anni è stata “la maestra” del rione.

Assegnato anche l’annuale premio di giornalismo “don Giuseppe Macchi” al giornalista che si è meglio occupato del rione con la sua attività: premio che quest’anno è andato a Varesenews e alla nostra Stefania Radman.

Nel corso della serata sono state illustrate nuove attività e proposte per lo storico e vivacissimo rione della città di Varese: tra le più interessanti, la recente nascita di una “biblioteca-bookcrossing” nei locali del Circolo, aperta da due insegnanti due giorni la settimana e destinata soprattutto agli adulti, le serate bizzozeresi istituite nei locali per riappropriarsi dopo il covid di una vita sociale e di comunità, e l’importante progetto di una via crucis diffusa nel paese in ricordo del coadiutore della parrocchia don Luigi, scomparso lo scorso novembre.

I PREMIATI

Bizzozerese dell’Anno – Giovanna Scienza

La Torretta – Maddalena Cattaneo

Don Giuseppe Macchi – Stefania Radman

Atleta dell’Anno – Basket – Edoardo Abbiati

Comitato Genitori Marconi – Luigi Gemiti

Associazione Genitori Marconi – Giuseppe Dalborgo

Socio dell’Anno – Ruggero Caravati (alla memoria)

IL VIDEO DELL’INTERA SERATA