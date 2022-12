Gli “ecomostri” di Gorla Minore verranno completati. Appartamenti già in vendita

I quattro palazzoni di via Giacchetti a Gorla Minore, tristemente soprannominati “ecomostri” dalla cittadinanza, finalmente troveranno un compimento. Una società immobiliare, infatti, sta già pubblicizzando la vendita degli appartamenti sotto il nome di “Residence La Fenice”, nome quantomai azzeccato per un complesso immobiliare che deve risorgere dalle ceneri di un fallimento, quello dell’impresa costruttrice che sei anni fa ha portato i libri in tribunale. Finalmente il complesso residenziale verrà completato, sperando che si popoli di nuove famiglie.

Le 4 palazzine sono composte da 71 immobili divisi in bilocali, trilocali e quadrilocali di metratura variabile e provvisti di box. I lavori della prima palazzina, che ospiterà 19 immobili, termineranno entro il 31 dicembre 2023 . Ogni palazzina avrà 5 piani e 2 vani scale con ascensore mentre ogni piano avrà dai 2 ai 3 appartamenti.