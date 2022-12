Ecco chi sono gli storici dipendenti del Comune di Luino andati in pensione nel 2022

L’anno che sta per finire porta in regalo i meritati pensionamenti di alcuni storici dipendenti del Comune di Luino. A volerli ringraziare e ricordare, con una lettera inviata alla nostra redazione, è l’amministrazione comunale e il personale tutto.

“Iniziamo con Massimo Brizzio, in servizio dal 1982, all’inizio come vigile urbano e infine come geometra del servizio tecnico. Profondo conoscitore del territorio e in particolare della tutela ambientale, Massimo rappresenta una notevole perdita, anche sindacalmente.

Paola Clerici e Luisa Rossanigo sono invece arrivate nel 2003 con passaggio dall’ASL: una vita a sostegno dei più fragili e per Luisa anche dei suoi amati cani.

Con loro anche Angela Mistretta, ultima Asa del Comune, è stata di supporto alle fasce più deboli insieme a Carla Passera, arrivata nel 1997 prima come ASA ai Servizi Sociali e poi, da alcuni anni, al CDD.

Nadia Fantato, dinamica e vulcanica bibliotecaria, per 30 anni è stata colonna portante della Biblioteca di Luino mentre Antonella Paganini, per 40 di anni, di supporto alla segreteria comunale e assistenza agli altri organi di governo.

In ultimo, Loredana Valerio: entrata in Comune nel 1980, è stata una vera e propria dipendente multitasking. Per anni al personale, poi in diversi uffici, è in ultimo approdata all’Ufficio Anagrafe”

«Una nuova tappe della loro vita inizia, questo non è un traguardo ma un nuovo inizio. A nome di tutta l’amministrazione comunale auguro a tutte e a tutti di continuare a realizzare sempre nuovi progetti. Buon pensionamento!» conclude la vicesindaca e assessora al Personale Antonella Sonnessa.