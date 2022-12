Imparare a ciaspolare, un corso del CAI di Gazzada Schianno

Indossare le ciaspole ed immergersi nella natura innevata, nel rispetto dell’ambiente. Imparare a conoscere la montagna, ad affrontarla con “deferenza” . Adottare tutte le misure per la nostra sicurezza acquisendo capacità tecniche di base nell’utilizzo di artva (l’apparecchio di ricerca dei travolti in valanga), pala e sonda. Tutto questo è possibile frequentando tre serate teoriche e tre uscite sul campo con accompagnatori di escursionismo CAI abilitati organizzato dal Cai di Gazzada Schianno.

Prenderà il via i primi mesi del prossimo anno la sesta edizione del Corso di avvicinamento all’escursionismo in ambiente innevato con ciaspole. Ecco com’è strutturato il corso:

Tre lezioni in sede CAI alle ore 20,45 (la sede è in via Roma 9) mercoledì 25 gennaio 2023, mercoledì 01 febbraio 2023, mercoledì 08 febbraio 2023.

Tre uscite: domenica 29 gennaio 2023 da definire, domenica 05 febbraio 2023 da definire, domenica 12 febbraio 2023 da definire.

La quota di partecipazione è di 20 euro. La tessera Cai Obbligatoria

Il corso accetterà i primi 20 iscritti

Le lezioni tenute da accompagnatori titolati CAI con specializzazione in escursionismo in ambiente innevato EAI. Le località delle uscite sono da confermare in base alle condizioni di innevamento e gli spostamenti verso le località prescelte per le uscite sono in auto e i costi non sono compresi nella quota di partecipazione

Possibilità di noleggio attrezzatura (ciaspole, ARTVA) in sede CAI a tariffe vantaggiose.

Informazioni in sede (telefono 379 2933456) il martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30 o presso ANE Annalisa cellulare 347 0855089, AE EAI Bruno cellulare 339 1010998, AE EAI Attilio cellulare 349 5925273