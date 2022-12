Fa jogging a Masnago, ma il vero interesse sono marijuana e ketamina

Ha tentato di andarsene facendo jogging, con una certa dose di savoir faire. Ma la sua faccia era già nota agli agenti e così la corsetta mattutina si è rivelata per quel che era: una copertura per andarsene perché non venisse scoperta l’attività di spaccio. Per questo a Varese è stato arrestato un cittadino varesino ventiduenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

È successo mattinata del 29 novembre: gli agenti della Polizia di Stato di Varese stavano pattugliando la zona degli istituti scolastici del quartiere di Masnago. I due hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati fermati: uno è risultato estraneo ai fatti, ma il ventiduenne si è fatto beccare con alcune dosi in tasca.

Per il ventiduenne è scattata, quindi, la perquisizione personale, estesa all’abitazione, dove gli agentihanno trovato 100 grammi di marijuana, 20 di ketamina, in parte già confezionata in dosi pronte per la vendita, un panetto di hashish del peso da mezzo etto ed altre piccole dosi della stessa sostanza anch’esse già pronte per la cessione, la somma in contanti di 420 euro in banconote di piccolo taglio nonché diversi sacchettini in cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è comparso il giorno dopo in tribunale, per il processo per direttissima, è stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.