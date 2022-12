La Openjobmetis attende Trieste e vuole due punti sotto all’albero di Natale

Dopo due sconfitte consecutive, comprensibili anche se amare contro avversarie storiche, la Openjobmetis ha la voglia e il bisogno di tornare al successo nella “Partita di Natale” in programma alle 18 di domenica 18 dicembre a Masnago. Di fronte ai biancorossi ci sarà la Pallacanestro Trieste, reduce da un netto stop interno contro Brindisi e anche per questo intenzionata a tirare un brutto scherzo a Varese.

Quella contro gli alabardati è – sulla carta – una delle poche partite nelle quali la squadra di Matt Brase parte favorita, ma come sempre i pronostici vanno presi con le pinze anche perché l’assenza di Justin Reyes lascia un vuoto nell’organico varesino solo in parte colmabile dai giocatori a disposizione del coach americano. Anche la cabala predica attenzione perché negli ultimi tre confronti diretti, a spuntarla è sempre stata la squadra in trasferta. Lo scorso anno dopo il successo dell’Allianz ci fu un dopopartita infuocato e a farne le spese fu Johan Roijakkers, esonerato la mattina successiva.

Detto questo, la differenza in classifica tra le due formazioni è attualmente piuttosto chiara con la Openjobmetis che ha esattamente il doppio dei punti – 12 contro 6 – rispetto ai giuliani. Aggiungerne due nello scontro diretto è fondamentale, per Brown e compagni, nell’ottica di inseguire la qualificazione alla Coppa Italia. La volata è iniziata – mancano cinque partite al termine del girone di andata – Varese è in buona posizione ma ha un calendario non semplice visto che a cavallo di Capodanno dovrà affrontare Milano e Tortona, due delle tre squadre che la precedono in classifica.

A Masnago intanto si sta apparecchiando per la festa natalizia: la società ha lanciato il “Christmas Game” sull’onda di quanto fatto con successo ad Halloween. Ci sarà un villaggio all’esterno del palazzetto dove – tra le altre cose – acquistare i biglietti della lotteria de “Il basket siamo noi” e dopo la partita brindare a cioccolata e vin brulé con gli Alpini di Varese. Nel mezzo una partita nuovamente con spalti che saranno esauriti perché il mini-abbonamento per le due gare dicembrine e il feeling tra squadra e tifosi hanno provocato un nuovo riempimento “in anticipo” della tribuna (pochi i biglietti ancora disponibili).

Sarà però fondamentale, per staff e giocatori, rimanere con la testa sulla partita prima e durante il match. Trieste – l’allenatore è l’esordiente Marco Legovich – è squadra da “alti e bassi” ma ha diversi uomini di qualità: dall’esperto Frank Gaines (Caserta, Pesaro, Cantù, Virtus) all’esterno Frank Bartley che nel primo terzo di campionato ha viaggiato a quasi 19 punti di media. E poi, venendo agli italiani, ci sono Luca Campogrande e l’ex di turno Michele Ruzzier, chiamato a dare una mano alla squadra della sua città dopo l’esperienza in Virtus e quelle precedenti tra cui l’anno a Varese. Altro ex navigato è il presidente Mario Ghiacci che sta lavorando per mantenere in Serie A una località – Trieste appunto – che tanto ha dato al basket nazionale.

RICORDIAMOCI DI…

Questa volta andiamo indietro di un solo anno, e Trieste non c’entra. Esattamente dodici mesi fa la Openjobmetis si trovava in pieno tracollo dopo la sconfitta interna contro Napoli. Una gara da psicodramma collettivo: primo tempo disastroso (dopo il tristo KO a Pesaro), espulsione di Gentile, rimonta furiosa e sconfitta all’overtime con successive parole di Vertemati che lasciarono a bocca aperta. “Siamo a dicembre e non abbiamo ancora capito con quale quintetto possiamo vincere le partite”. Leggenda – o verità? – vuole che fu proprio durante quell’intervallo Luis Scola prese il telefono e fece scorrere la sua ricca rubrica per cominciare a sondare un nuovo allenatore per far ripartire la macchina biancorossa.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da venerdì e offerto da Confident. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico (per votare cliccate sui pulsanti “vote” al di sotto del nome delle squadre nella intestazione) pre-partita. Per intervenire potete utilizzare la chat che si apre all’interno dell’articolo (per gli smartphone: cliccate sul tasto tondo blu con dentro un fumetto) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.