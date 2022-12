La Provincia: “Fare il controllo della caldaia è importante”

Recenti studi a livello nazionale e regionale hanno dimostrato che le emissioni dagli impianti termici civili (impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari) costituiscono un’importante fonte di inquinamento con conseguente peggioramento della qualità dell’aria.

Provincia di Varese, competente al controllo degli impianti termici presenti sul proprio territorio con esclusione dei Comuni con più di 40.000 abitanti, ha il compito di ispezionare gli impianti al fine di verificare l’avvenuta corretta manutenzione, conduzione ed esercizio degli stessi.

Considerata, inoltre, l’incidenza sulla qualità dell’aria delle emissioni provenienti da impianti termici funzionanti a biomassa è previsto, durante le ispezioni programmate, una verifica sugli impianti alimentati con legna e pellet.

Oltre a ciò, Provincia effettuerà attività di supporto tecnico amministrativo e controllo, anche tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), al fine di consentire la corretta gestione delle attività previste dalle vigenti disposizioni regionali da parte dei cittadini e degli operatori di settore (installatori e manutentori degli impianti termici).

Infine, verrà effettuata una campagna divulgativa rivolta alla cittadinanza mediante distribuzione di opuscoli informativi da parte dei comuni.