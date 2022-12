Lite con rapina ai danni di un anziano, 34enne finisce in manette a Luino

Un diverbio per strada che si trasforma in rapina impropria con tanto di arresto di un 34enne. È successo a Luino attorno alle 19 del 23 dicembre quando un uomo di 84 anni ha spiegato al 112 di essere stato derubato per strada del cellulare e di aver subito delle lesioni.

Le forze dell’ordine intervenute in seguito alla segnalazione hanno attivato subito le indagini sul caso e il 34enne è stato raggiunto in serata nelle vicinanze di un supermercato: lì sono scattate le manette con l’accusa di rapina impropria in flagranza.

Questa mattina, 26 dicembre, alla presenza del difensore Monica Andreetti il 34 enne è finito di fronte al gip per la convalida dell’arresto contestato dal difensore per l’assenza della flagranza. Alla fine il giudice ha convalidato la misura applicando la custodia cautelare in carcere. Il sospettato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si trova ora detenuto in carcere a Varese.