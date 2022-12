Martinenghi in Australia per i Mondiali in vasca corta

Il grande nuoto si ritrova in Australia con più di 700 atleti in rappresentanza di 180 paesi. Saranno venti gli atleti azzurri che parteciperanno alla XVI edizione per i mondiali di nuoto in vasca corta, in programma dal 13 al 18 dicembre a Melbourne.

Una delle punte di diamante della squadra azzurra non può che essere Nicolò Martinenghi, che scenderà in vasca per la prima gara mercoledì 14 dicembre con i 100 rana; nei giorni a seguire semifinali e finali. Le batterie dei 50 rana saranno invece sabato 17 dicembre, seguite da semifinali e finali.

Nello staff con il Direttore tecnico Cesare Butini, i tecnici federali, tra i quali il varesino Marco Pedoja, Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Fabrizio Antonelli Christian Minotti, i fisioterapistati Stefano Amirante e Alessandro Del Piero, il medico federale Lorenzo Marugo, giudice internazionale Silvia Atzori. Seguono gli atleti convocati:

CONVOCATI E ISCRIZIONI GARA

FEMMINE (7)

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 100 e 200 misti

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 e 400 misti

Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto) 400 misti e 200 farfalla

Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 stile libero

MASCHI (12)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 sl

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 sl

Paolo Conte Bonin (Team Veneto) 4×100 sl

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4×100 sl

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena) 50, 100 e 200 dorso

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 farfalla, 100 misti, 100 sl

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 200 e 400 misti