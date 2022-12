Marusca Bianco è il nuovo direttore generale della 3SG Camelot di Gallarate

Il CDA di 3SG, guidato dalla presidente Roberta Fausta Maria Maurino ha nominato il nuovo Direttore Generale: Marusca Bianco.

Bianco è dipendente di 3SG dal 2008, dapprima come coordinatore dei servizi e dal 2010 con funzioni direttive come Responsabile di Struttura. In questo ruolo ha fornito un contributo fondamentale per la progettazione e l’attivazione di tutti i nuovi servizi afferenti all’area anziani che hanno negli anni arricchito l’offerta di 3SG: il servizio di terapie non farmacologiche per l’Alzheimer “Il Treno della Memoria”, il servizio di RSA Aperta, il nucleo Stati Vegetativi, l’ampliamento del servizio Hospice, fino al più recente punto tamponi aperto al pubblico. Un cambio di dirigenza all’insegna sia della continuità che dello sviluppo dei servizi già in atto e dei nuovi progetti che impegneranno l’Azienda nel prossimo futuro.

Nel ringraziare il direttore generale uscente, Maria Putzu, per l’ottimo lavoro svolto, il Cda augura al nuovo direttore generale un buon lavoro, all’insegna di una proficua collaborazione.