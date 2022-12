Matt Brase ammette: “Troppi errori nel secondo quarto”

BRASE 1

«Nel primo quarto abbiamo lottato in maniera equilibrata ma la partita si è decisa nel secondo periodo quando abbiamo commesso errori difensivi e siamo finiti sotto nettamente. Poi i ragazzi sono stati bravi, nel terzo e quarto siamo riusciti a tornare a contatto e rientrare in partita ma appunto il secondo periodo è stato decisivo a causa dei troppi errori difensivi e della fatica nella circolazione di palla».

BRASE 2

«Non credo siano stati i rimbalzi a decidere la partita, non sia per lo meno soltanto questa la chiave di lettura della partita. Ci sono tanti altri aspetti a partire dal tiro da 3 nel quale abbiamo avuto una prestazione peggiore rispetto a quella di Pesaro: dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti quindi pensiamo alla prossima».

BRASE 3

«Reyes è un giocatore importante per la squadra ed è una assenza di peso ma devo dire che questa sera ognuno dei ragazzi ha provato a impegnarsi per colmare questa lacuna. Speriamo di recuperarlo presto, sicuramente è una assenza di peso ma faccio i complimenti agli altri giocatori per come sono stati in campo».

BRASE 4

«Pesaro è una squadra con tanto talento e tante armi al proprio arco oltre a essere ben allenata. Vanta uno dei migliori attacchi del campionato ed è difficile giocarci contro».

REPESA 1

«Complimenti a tutte e due le squadre che hanno dato un grande spettacolo, una goduria di basket per la gente. Per Pesaro non sono del tutto soddisfatto: abbiamo subito tanti canestri in transizione, abbiamo sbagliato tanto e avuto problemi di comunicazione. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto di tutto per perderla facendo tornare in partita la Openjobmetis».

REPESA 2

«Detto questo, sono però soddisfatto per i due punti conquistati: andiamo avanti così e proviamo a correggere tutte le cose che non sono andate bene questa sera».