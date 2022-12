Mille proposte e una lotteria, la campagna elettorale di Emanuele Monti stacca il biglietto

Emanuele Monti è soddisfatto, l’idea del point di “La Lombardia che vorrei” sta funzionando: «Il point inaugurato sabato scorso ha aperto le proprie porte a tanti cittadini che sono venuti a portare le proprie proposte – dice- Sei diverse città (Busto Arsizio, Albizzate, Varese, Saronno, Luino e Tradate) coinvolte, oltre 2.000 le persone incontrate nei mercati negli ultimi 15 giorni e 1.000 proposte arrivate dai cittadini che faccio mie per lo sviluppo del nostro amato territorio. Sono i risultati di questi due mesi di ascolto del territorio. l nostro point è anche luogo di incontri. Proprio oggi ci siamo messi al tavolo con ottici e oculisti per parlare del futuro di questo importante settore».

La campagna elettorale di “La Lombardia che vorrei” è arricchita con un’iniziativa in grado di “alleggerire”, presentata proprio da Monti con una conferenza stampa. «Dopo i primi risultati entusiasmanti, abbiamo lanciato l’ultima iniziativa in ordine di tempo per animare questo percorso di ascolto: la lotteria, un’idea simpatica e dinamica per coinvolgere ancora più gente – spiega il consigliere regionale e presidente uscente della Commissione sanità e politiche sociali al Pirellone – Grazie ad alcuni amici abbiamo messo a disposizione per tutte le persone che entreranno al point e lasceranno la propria proposta una trentina di premi che saranno estratti nella settimana del 6 febbraio 2023».

Le prime proposte pervenute riguardano i temi della fragilità e del sociale, della salute mentale, dei giovani, delle dipendenze patologiche, ma anche il lavoro e l’occupazione, sicurezza e sanità.