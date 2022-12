“Moffola e ciaspola… due renne pigrone” al Teatro di Sant’Ambrogio di Varese

L’appuntamento è per domenica 11 dicembre alle 17 al Teatro di Sant’Ambrogio, in via Lazzaro Papi 7 a Varese

Al rione Sant’Ambrogio si fa teatro anche a Natale con lo spettacolo “Moffola e ciaspola… due renne pigrone”.

L’appuntamento è per domenica 11 dicembre alle 17 al Teatro di Sant’Ambrogio, in via Lazzaro Papi 7 a Varese, dove in occasione della rassegna teatrale “Origins”, M.Art.E presenta lo spettacolo messo in scena da “L’arca di Noè”, partner in questo progetto.

Lo spettacolo, liberamente tratto da “Moffola e Ciaspola” di Debora Persico, è ambientato nella notte della Vigilia. La slitta di Babbo Natale è carica di doni e le renne volanti sono pronte per il loro lavoro. Tutte tranne le due più piccole, Moffola e Ciaspola, che proprio non ne vogliono sapere… Cosa succederà?

Spettacolo di teatro di narrazione, con pupazzi e musica dal vivo per la regia Noemi Bassani e scenografie di Valeria Giraldi.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a prenotazionimarte@gmail.com o andare a questo link