Muffa nelle aule delle medie di Azzate, il Consorzio della Valbossa: “Il problema sarà risolto al più presto”

Muffa nelle aule e nel laboratorio di informatica: l’Ats interviene e sollecita il Consorzio della Valbossa a risolvere il problema al più presto.

È quanto accade nella scuola media Leonardo Da Vinci di via Colli. La situazione non è nuova ma nelle ultime settimane pare essersi aggravata tanto che l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria ha esortato ad agire rapidamente. Il laboratorio di informatica è stato chiuso fino a che la situazione non sarà risolta e le due aule che hanno il problema maggiore saranno presto oggetto di un intervento di pulitura a fondo.

«Il consorzio si è reso disponibile ad intervenire nei prossimi giorni – spiega la dirigente Simona Piraino – Il laboratorio è quello in cui si riscontra il problema maggiore, nelle aule invece si interverrà ripulendo i muri nei punti più intaccati dalla muffa. Aspettiamo di sapere quando il Consorzio programmerà l’intervento per spostare i ragazzi od organizzare diversamente le lezioni».

I genitori, sostenuti dall’Associazione che li rappresenta, si sono mobilitati perché la situazione si risolva rapidamente chiedono che il Consorzio intervenga e si attivi anche per sistemare altri problemi strutturali dell’edificio di via Colli: porte del bagno con le serrature rotte, alcuni vetri da sostituire.

I genitori lamentano anche il fatto che in alcune aule faccia freddo e che gli alunni siano costretti a indossare le giacche durante le lezioni. «Il riscaldamento è tarato come da normativa sui 19 gradi – spiega il sindaco Gianmario Bernasconi – può essere che in alcune aule faccia più freddo che in altre; faremo le verifiche del caso e se necessario ritareremo alcune sonde. Bisogna però tenere conto di un aspetto: come in ogni famiglia anche il Consorzio dei Comuni deve fare i conti con i rincari energetici. Non possiamo quindi permetterci di alzare di più i termostati, considerato che occorre anche cambiare spesso l’aria nelle aule. Sarà nostra premura, però, tenere sotto controllo la situazione».

Il Consorzio della Valbossa, che riunisce otto comuni, Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo e Inarzo, gestisce il trasporto scolastico e la palestra della scuola media, e si occupa della manutenzione dell’edificio.

«Abbiamo presente quali sono i problemi strutturali della Leonardo da Vinci – spiega la presidente del Consorzio Claudia Miterangelis – ma in questo momento è impossibile per noi accedere a bandi che ci permettano di ricevere finanziamenti per procedere ai lavori. Il Consorzio è in una fase di transizione: dobbiamo cambiare forma giuridica altrimenti non possiamo partecipare ad alcun tipo di bando Regionale o Statale. Il processo per cambiare l’istituto giuridico però è complesso e sta richiedendo tempi più lunghi di quelli preventivati».

Che la scuola però abbia bisogno di interventi rapidi e urgenti è abbastanza chiaro: «Nei mesi scorsi il Consorzio è intervenuto per sistemare subito un terrazzo e le scale esterne – spiega ancora Claudia Miterangelis che è anche consigliere comunale di maggioranza nella giunta Bernasconi – ma dovremmo sostituire il tetto e cambiare i serramenti. Il preventivo di spesa è di circa 400 mila euro e 300 mila per i serramenti, risorse che vanno trovate nel bilancio del Consorzio oppure, appunto con un bando per contributi ministeriali. Mi preme però dire che aldilà di questi interventi oggettivamente molto importanti, il resto è solo manutenzione ordinaria. Nulla che non si possa risolvere. Già domani l’imbianchino andrà a fare un sopralluogo per decidere quando e come intervenire. Certo, poi bisognerà risolvere l’infiltrazione dal tetto che causa il problema maggiore nell’aula di informatica. Speriamo di riuscire a sbloccare la situazione del Consorzio al più presto».