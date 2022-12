Il Natale a Brenta è solidale e pieno di emozioni

Grazie al ricco programma di iniziative quest’anno a Brenta il Natale si accende all’insegna della solidarietà e dello starsi vicino, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione e ai bambini.

A farsi portatrice di queste belle intenzioni sarà in primis l’amministrazione comunale che donerà a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria un regalino e si occuperà, grazie ai consiglieri comunali, di consegnare casa per casa ai 213 anziani sopra i 75 anni un pandoro «come segno di riconoscimento rivolto ad un importante condizione di vita e come augurio di buone feste» fa sapere il sindaco Giampietro Ballardin.

Gli eventi partiranno domenica 11 dicembre con una Santa Messa celebrata dal Cardinale e Vescovo di Como Monsignor Cantoni, alla quale seguirà presso l’oratorio un pranzo dove vi sarà l’occasione di farsi gli auguri di Natale. Domenica 18 dicembre, invece, i ragazzi dell’oratorio di Brenta, accompagnati da Babbo Natale, gireranno per tutte le vie del paese e lasceranno in ogni casa un pensierino per augurare agli abitanti un Buon Natale. La rassegna di eventi proseguirà poi giovedì 22 dicembre presso il grande salone riscaldato del parco pubblico comunale dove i bambini della scuola elementare Cap. G. Zoppis faranno gli auguri di Natale a genitori e nonni.

Per le feste di Natale il centro anziani “i sempre Giovani” promuoverà, inoltre, una tombolata con brindisi agli anziani mentre dopo la messa della Viglia di Natale i ragazzi dell’oratorio distribuiranno a tutti una buona tazza di cioccolata calda. Non per ultimo, la Pro Loco del paese organizzerà, sempre presso la struttura coperta del parco pubblico comunale, il veglione di capodanno.