Opportunità formative altamente professionalizzanti: ci pensa Randstad

Desideri entrare nel mondo del lavoro attraverso un’opportunità formativa altamente professionalizzante? Scopri il percorso progettato e realizzato dall’ITS Tech Talent Factory in collaborazione con il socio Randstad finalizzato al conseguimento della qualifica professionale in:

TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI NELL’IMPRESA 4.0

Perché scegliere il corso?

Opportunità di accrescimento delle conoscenze e competenze avanzate di automazione industriale delle macchine utensili e conoscenza delle tecnologie dell’industria 4.0 , se ti piace la meccanica, l’elettronica dei macchinari industriali, questo è il corso adatto a te;

e , se ti piace la meccanica, l’elettronica dei macchinari industriali, questo è il corso adatto a te; Possibilità di entrare a far parte di importanti realtà metalmeccaniche , costruendosi un network personale con professionisti ed esperti del settore;

, costruendosi un network personale con professionisti ed esperti del settore; Conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore di Istruzione Formazione Tecnica Superiore ;

; Assunzione in Apprendistato di I livello (con retribuzione delle ore lavorate durante il periodo formativo).

Cosa ti aspetta?

11 mesi di lezioni teoriche e pratiche, in aula e on the job;

teoriche e pratiche, in aula e on the job; Attività ed esercitazioni su casi reali, svolti presso gli stabilimenti produttivi delle aziende promotrici.

Durata del corso

1000 ore , di cui 480 in aula e 520 di pratica presso le aziende, a cui si aggiungono ulteriori ore di lavoro, come previsto dal contratto in Apprendistato di I livello;

, di cui 480 in aula e 520 di pratica presso le aziende, a cui si aggiungono ulteriori ore di lavoro, come previsto dal contratto in Apprendistato di I livello; Impegno per l’intera giornata dal lunedì al venerdì.

Data di inizio

Gennaio 2023 (al raggiungimento del numero minimo di iscritti).

Sede della formazione

Arese (MI) – in collaborazione con il socio CNOS – Fap Lombardia presso la sede di Via Don F. Della Torre, 2.

Requisiti minimi d’accesso

Diploma Professionale Quadriennale IeFP o diploma quinquennale

Limite d’età: entro i 25 anni (non compiuti)

Contatta Randstad per avere tutte le informazioni presso le filiali di:

Garbagnate – Via Milano, 51 T 02 9958399 @: garbagnate@randstad.it

Legnano – Via XXIX Maggio, 58 T 0331 1528401 @: legnano.technical@randstad.it

Rho – Via Madonna, 98 T 02 93182545 @: rho@randstad.it

Saronno – Viale Rimembranze, 32 T 02 96248102 @: saronno.technical@randstad.it

