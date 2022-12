“Passi avanti per le bonifiche di Cava Cattaneo e l’area ex Siome a Malnate”

Cava Cattaneo e l’area ex Siome alla Folla sono da anni uno degli argomenti più dibattuti a Malnate. Le due aree, per motivi differenti, negli ultimi anni sono state sottoposte a bonifiche profonde per guardare a un futuro migliore ai siti, che sono all’ingresso della città sulla Briantea verso Como e verso Varese.

Malnate.org ha fatto una videointervista con l’assessore Jacopo Bernard, che ha fatto il punto sulla situazione attuale dei due siti: «È arrivata una comunicazione riguardo al fatto che la bonifica ambientale di Cava Cattaneo è conclusa. Arpa, che è la l’agenzia regionale per la protezione ambientale, ha concluso le verifiche relative al sito e la bonifica ambientale può considerarsi completata; mancano solo alcuni documenti della Provincia, ma non inficiano rispetto a quanto la proprietà si era impegnata a fare per il ripristino ambientale e ha fatto. Ora resta l’aspetto di ripristino morfologico, che è in capo al privato, e deve essere completato e ha una scadenza temporale abbastanza a breve. Una volta completato, all’interno dei discorsi relativi al rifacimento del Pgt e che si spera si concluderà completato nel 2023, si faranno ragionamenti specifici per capire quale tipo di destinazione darle, se lasciare quella attuale a verde o se fare ragionamenti differenti anche con la proprietà».

Un’altra area sensibile è la Folla, con la bonifica della ex Siome, che una notizia importante l’ha già interessata qualche mese fa (leggi qui). «Ci sono buone notizie – prosegue l’assessore Bernard -. All’interno dell’area sono presenti rifiuti, che sono messi in sicurezza e non creano pericoli ambientali, ma Regione Lombardia, tramite fondi del Pnrr ha ottenuto il finanziamento per riuscire a realizzare la bonifica totale dei rifiuti. Il sito di Malnate era inserito in una lista insieme ad altri siti regionali che necessitano questo tipo di bonifica, ai primi posti, e quindi abbiamo la ragionevole certezza che l’operazione di Regione Lombardia avvenga da qui a non moltissimo tempo. Questa è una buona notizia perché la presenza dei rifiuti era un motivo ostativo rispetto alla riqualificazione della zona. Anche in questo caso vale lo stesso ragionamento fatto per Cava Cattaneo: all’interno della discussione per il Pgt ragioneremo sulla destinazione da dare all’area e l’obiettivo dell’amministrazione comunale è sicuramente quello di ragionare su interventi che salvaguardino la natura».

«Parleremo con i proprietari – conclude Bernard – e porteremo avanti anche discorsi politici rispetto alla destinazione delle due aree, che sono all’ingresso della città da Varese e Como, nella speranza che si risolvano in breve tempo per dare un benvenuto migliore alle persone che arrivano a Malnate».