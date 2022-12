Ribaltamento a Gallarate in A-8, traffico in tilt

Schianto attorno alle 7.20 in A-8: un’auto si è ribaltatata all’altezza del raccordo A8 – A26 in direzione Sud con un ferito. Si tratta di un uomo di 25 anni finito in ospedale in codice verde. Sul posto Polstrada e vigili del fuoco oltre ai mezzi sanitari.

Società autostrade fa sapere che sono presenti code tra Gallarate Ovest e Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA per incidente Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Varese: Gallarate su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: Besnate.