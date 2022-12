Si ferma la crescita continua degli assunti in Lombardia

Per flussi nel mercato del lavoro si intendono le dinamiche dell’occupazione all’interno di un determinato bacino, nel nostro caso la regione Lombardia, generate da avviamenti al lavoro o assunzioni, da cessazioni del lavoro o dimissioni/licenziamenti e da trasformazioni di tipologia contrattuale, ossia il passaggio da un contratto a termine a un contratto a tempo indeterminato. L’occupazione può crescere o diminuire a seconda dei saldi, positivi o negativi, che si generano tra avviamenti e cessazioni. Inoltre il numero più alto o più basso delle trasformazioni può migliorare o peggiorare il rapporto tra occupazione stabile e occupazione a termine. Ci sono due modalità per rappresentare queste dinamiche. La prima, chiamata congiunturale, confronta il trimestre con quello precedente, oppure l’anno intero che termina alla fine del primo trimestre, con quello che termina alla fine del trimestre successivo. La seconda, chiamata tendenziale, Confronta lo stesso trimestre di due o più anni o il dato intero annuale che si conclude in quei due trimestri. Poichè i flussi nel mercato del lavoro hanno anche un carattere di ciclicità nel corso dell’anno, il confronto tra periodi annuali ha il vantaggio di depurare i dati dalle variazioni cicliche e quindi di renderli più facilmente interpretabili, soprattutto se rappresentati graficamente.

La lettura dei flussi in questo rapporto si atterrà pertanto prevalentemente a quest’ultima organizzazione dei dati. (Sergio Moia)

L’ANALISI DEI FLUSSI

Dopo 6 trimestri consecutivi si ferma la progressione costante del numero degli assunti. Il terzo trimestre del 2022 con 360.873 assunzioni arretra di 40.266 unità rispetto al trimestre precedente, tornando ai livelli di fine 2021. Il valore è comunque superiore a quelli pre-pandemici dello stesso periodo.

Il saldo degli occupati si riduce a 1.177 rispetto ai 53.109 del trimestre precedente, ma è superiore a quello dello stesso trimestre del biennio 2018-2019, in entrambi i casi negativo. Nei dodici mesi il saldo degli occupati è di 114.111, un risultato inferiore ai tre trimestri precedenti, ma sempre superiore agli anni pre-pandemici, fatta eccezione per l’ultimo trimestre del 2015. Nello stesso periodo si raggiunge il nuovo record positivo della serie storica con 1.522.513 assunzioni. Dall’inizio del 2021 il recupero dell’occupazione in regione si avvicina alle 260.000 posizioni, il 19,2% del dato nazionale, migliorando di 3 punti rispetto al trimestre precedente.

A differenza dei cinque trimestri precedenti, il saldo positivo dell’occupazione degli ultimi 12 mesi è dovuto soprattutto alle assunzioni a tempo indeterminato, che rappresentano il 61,2% del saldo occupazionale regionale. Nel dato nazionale questa incidenza si ferma poco sotto, al 60,2%. Come in tutti gli anni precedenti, tranne il 2020, il terzo trimestre vede un regresso del numero dei contratti a termine, tuttavia nel dato nazionale questo regresso è il più forte della serie storica, con – 350.007 contratti, mentre in Lombardia segue quello del 2019.

Come per i periodi precedenti il saldo positivo tra i lavoratori a tempo indeterminato è dovuto alle

trasformazioni dei contratti a termine, che risalgono nei 12 mesi a 172.680, arrivando a un’incollatura dai valori del 2019, che con 175.090 trasformazioni sono nel periodo i più alti della serie storica. Fatica ancora la risalita del saldo occupazionale dei contratti di apprendistato, dopo i dati negativi dalla metà del 2020 al III trimestre 2021. Con un saldo di 3.470 occupati in apprendistato siamo ancora molto lontani dai valori del periodo pre-pandemico.

Tutte le tipologie dei contratti temporanei negli ultimi 12 mesi hanno un saldo positivo, ma inferiore a quello dei due trimestri precedenti, in particolare per i contratti in somministrazione che scendono al 15% del valore del primo trimestre, contro una media di tutti i contratti temporanei che scende al 38%.