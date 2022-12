Tutti gli eventi del fine settimana a Varese città

Tutti gli eventi a Varese da venerdì 16 a domenica 18 dicembre 2022.

Venerdi 16 dicembre

Gospel Concert | Harmony Gospel Choir

ore 21.00, Salone Estense, Via Sacco, 5

Il direttore del coro, gli elementi del coro e musicisti sono in tournee internazionale e faranno una data unica per l’Italia Varese. Il repertorio è composto da canti classici del Gospel internazionale e canti di natale in stile gospel. L’entrata è gratuita grazie a sponsor culturali, che hanno pagato le spese vive di questo concerto per offrire un momento cultura e gioia per tutta la cittadinanza. Eventuali liberalità verranno donate in beneficienza.

Info/prenotazioni via whatsapp cell 335 6998631

Musica nei quartieri di Varese in attesa del Natale

ore 21.00, Spazio Yak, Piazza F. De Salvo 6, Bustecche

CONCERTO DI NATALE a cura dell’Orchestra Cameristica di Varese

Direttore Fabio Bagatin. Musiche di Mozart, Vivaldi, Luchesi, Galuppi, Corelli. Ingresso libero

Evento organizzato da Orchestra Cameristica di Varese e Karakorum Teatro

Info: 0332 830139 | 347 1731584 | info@cameristicadivarese.it |

organizzazione@karakorumteatro.it | www.karakorumteatro.it

VARESE RE-LIVE!

Ore 21.00, Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Piazza XXVI Maggio – Biumo Inferiore

CONCERTO DI NATALE

Programma W. A. Mozart – Dixit et Magnifi cat K 193 10’; W. A. Mozart – Vesperae solemnes de confessore K 339; J. J. Quantz – Concerto per flauto e orchestra in Sol maggiore 15’; G. F. Händel – The trumpet shall sound da Messiah 5’.

ingresso a offerta libera

info: 0332.237325 | 0332.830053 | segreteria@filmstudio90.it | www.filmstudio90.it

A CALL FOR WOMEN

ore 21.00, Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

CON OSPITI A SORPRESA

Conducono Katia Follesa e Angelo Pisani. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cuore delle donne della GSD FOUNDATION ETS. .Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

Sabato 17 dicembre

Festa di Natale del rione di Bobbiate

dalle ore 10.30, Oratorio di San Grato, Bobbiate

Programma:

ore 10.30 Concerto degli alunni della scuola Primaria E. Fermi presso la Chiesa di San Grato

ore 12.00 apertura dello stand gastronomico

ore 15.00 Inizio spettacolo di animazione “Rascel il piccoletto”, di e con Martin Stigol di Progetto Zattera.

ore 16.00 merenda pandoro & prosecco

Organizza: Associazione Genitori Scuola Primaria Fermi di Bobbiate

Contatti: 345 4062654 | assgenitorifermi@gmail.com

PILLOLE LIBERTY AL SACRO MONTE

ore 15.00 e ore 16.30, Ritrovo: Fontana del Mosè.

Due visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese, magicamente avvolto dall’atmosfera natalizia.

A cura di Associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese. Durata percorso: 1 ora e ½ ca. N. partecipanti per turno: 25

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-liberty-al-sacro-monte-469268784567

Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese

ore 16.00-18.00, Passaggio degli zampognari nei Giardini Estensi, nel Mercatino di Piazza M. Grappa e nelle vie del Centro.

Aps Drao teatro interattivo invita bambini ragazzi e famiglie a partecipare all’evento il cui tema, quest’anno, è la voce del nostro futuro.

Info: 338 6009906 | teatroindrao@gmail.com | www.teatroindrao.it

Musica nei quartieri di Varese in attesa del Natale

ore 18.00, Chiesa parrocchiale di Bregazzana

Donato D’Antonio e Tiit Peterson, chitarre. Musiche di Vivaldi, Sor, Buxtehude, tradiz natalizi

Ingresso libero. Evento organizzato da Orchestra Cameristica di Varese

Info: 347 5987971 | info@cameristicadivarese.it

Massimo Ranieri | Tutti i sogni ancora in volo tour

ore 21.00, Teatro di Varese. Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

Domenica 18 dicembre

Mercato straordinario festivo

dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Piazza della Repubblica

Mercato Insubrico

ore 8.00 – 19.00, Corso Matteotti/Piazza del Podestà

PILLOLE LIBERTY AL SACRO MONTE

ore 15.00 e ore 16.30. Ritrovo: Fontana del Mosè.

Due visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese, magicamente avvolto dall’atmosfera natalizia.

A cura di Associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese. Durata percorso: 1 ora e ½ ca. N. partecipanti per turno: 25.

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite

NATALE A BUSTECCHE

dalle ore 15.00, Spazio Yak e vie del quartiere Bustecche.

In collaborazione con La Miniera di Giove Cooperativa Sociale e Cooperativa Naturart

ore 15.00 Portici di Via Gemona – MUSICA DI NATALE a cura di Eleonora Rapone e Giacomo Tavani.

ore 15.30 Parata con musica per le vie del quartiere

ore 16.00 Spazio Yak – “Fate come noi” di Eco di fondo, spettacolo di Natale per famiglie

ore 16.30 Spazio Yak – Merenda di Natale insieme

ore 17.15 Spazio Yak – NATALE FREESTYLE – laboratori, freestyle e esibizioni rap a cura di Kaso – Progetto Giovani Smart

Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

Il Gran Ballo di Natale

dalle ore 15.30, Salone Estense, Via Sacco, 5

Programma:

ore 15.30 inizio Danze con i cittadini prenotati

ore 16.00 Danze aperte al pubblico

ore 17.00 Esibizione balli di sala con Art Dance Varese-Italy

ore 17.30 gran finale Danzante

ore 18.00 donazione Borsa di Studio Camera Condominiale Varese

Ingresso gratuito con offerta libera a favore del progetto Scarpette nel Cuore

Evento organizzato da 23eventi

TEATRO DEL BURATTO presenta RAPERONZOLO. IL CANTO DEL CRESCERE

ore 16.00, Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

con Cristina Liparoto e Sabrina Marforio. Scene Michelangelo Campanale, disegno Luci Marco Zennaro. Regia di Renata Coluccini

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

Natale al circo

dalle 16.30 alle 19.30, Spazio Kabum, Via Guicciardini, 114.

Spettacolo di circo-teatro “La madre, la figlia e la strega – un Natale d’altri tempi”: un viaggio alla scoperta del dono dell’intuito femminile, liberamente ispirato alla favola di Vassilissa e della BabaJaga. Uno spettacolo per tutte le età, che esplora lo spirito natalizio attraverso lo sguardo di una bambina. A cura di Compagnia “Le Lunanti” della scuola di circo Spazio Kabum.

Dopo lo spettacolo, scambio di auguri con spumante, panettone e pandoro.

Organizza: Kabum a.s.d.c.

Contatti: 349 4568018 | spaziokabum@gmail.com

Merry Bipstmas Natale Rock

ore 16:30, Auditorium Pellico, Via Appiani, 15

Spettacolo musicale a cura degli allievi di canto e strumento del Bips

Ingresso con invito. Prenotare pressa la segreteria al Bips

Info: 338 7252453 | simonasalis@me.com

CONCERTO DI NATALE

ore 18.00, Santuario di Santa Maria del Monte, Via dell’Assunzione, 21

Spettacolo musicale a cura del Coro Europae Cantores.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte, in collaborazione con il Comune di Varese

EVENTI DI PIÙ GIORNI

da venerdì 25 novembre a lunedì 26 dicembre

MERCATINO DI NATALE

Piazza Monte Grappa, lunedì: 15.00/20.00, martedì–domenica: 10.00/20.00

www.mercatinodinatalevarese.it

da venerdì 25 novembre a lunedì 26 dicembre

Christmas House. Truccabimbi natalizio con TRUCCHELFA

Tutti i sabati pomeriggio dal 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Laboratori di riciclo creativo con Mamma Natale (STESSI ORARI TRUCCABIMBI)

sabato 17 e domenica 18 dicembre Centrotavola CD con pupazzo di neve o pinguino Riciclo CD usati. Accesso consentito ai bambini dai 4 agli 11 anni. Con gestione dell’afflusso a cura di 23&20

dal 26 novembre al 15 gennaio 2023

Pista di pattinaggio

Giardini Estensi, Via Sacco, 5

Orari: feriali: 14.30 / 19.00 | festivi: 10.00 / 23.00

Da giovedì 8 dicembre 2022 a martedì 17 gennaio 2023

Il Giardino dell’Incanto

opera di Valerio Festi e Monica Maimone per i Giardini Estensi della città di Varese. Orari: da lunedì a giovedì dalle 17.30 alle 20.30; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 17.30 alle 22.30

I Racconti d’inverno. Tutte le sere alle ore 17.45, 18.30 e 19.15 sulla facciata di Palazzo Estense proiezione di video racconti illustrati dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e montati dal video designer Davide Schinaia. I racconti sono stati realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole di Varese: in particolare“Un dono per Natura” è stato scritto dai bambini della scuola Locatelli; “I Pinguini sono stufi e altri racconti” dalla scuola Pascoli di Lozza”; “Corvi, colombi e la luce della Natura” dagli alunni della scuola IV Novembre.

Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 dicembre

PARKINSON CUP

Varese e Gavirate

Programma sabato 17 dicembre

ore 9.00/13.00 – Circolo di tennis La Talpa

Torneo di tennis Formula Doppio Giallo

Al vincitore del torneo 2 posti di tribuna in occasione degli Internazionali BNL d’Italia Foro Italico di Roma – maggio 2023. Aperto a tutti

16.30/18.30 – Salone Estense del Comune di Varese

Aggiornamenti ed approcci innovativi per persone affette da Malattia di Parkinson

Conferenza medico scientifica: Neurochirurgia Funzionale, Microbiota Intestinale, Infiammazione.

Finalità: aggiornare e presentare nuovi approcci clinici terapeutici a persone affette da malattia di Parkinson e loro caregivers. Ingresso libero

20.00 Cena conviviale presso Villa Cocca di Gavirate

programma domenica 18 dicembre

ore 9.30 – Palestra La Sportiva di Gavirate

Sfida Sitting Volley a cura della POLHA Varese vs Rappresentativa persone con M.D. Parkinson Ingresso libero.

12.30 – Campo di calcio di Gavirate

Quadrangolare di calcio: Auxologico di Milano (vincitore edizione 2021) – Auxologico di Piancavallo – Associazione Italo Egiziana (imprenditori) – Gli Irriducibili di Verbania. Ingresso libero.

Al termine premiazioni, aperitivo e saluti (presso Villa Cocca di Gavirate).

Programma lunedì 19 dicembre

ore 10.00 – Bocciodromo di Voltorre

Torneo di Bocce con Testimonial Ex Campione di bocce

Parteciperanno Associazioni Sarisc, AVA e ASPI Insubria

15.00/17.00 – Cantù

Programma di educazione continua in medicina: Nuove Frontiere della Dopamina nella Malattia di Parkinson: dalla patologia alla creatività ed alle nuove abilità sportive

Conferenza medico-scientifica: affronteranno il tema il Dott. Giovanni Albani e la Dott.ssa Serena Martegani. Interverranno il Dott. Michele Perini, la Dott.ssa Stefania Lanfranchi, il Dott. Giuseppe Veneziano e il Dott. Davide Uccellini. Sara’ trasmessa in videoconferenza presso la sede ASPI Insubria di Varese in via Maspero. Ingresso libero

MOSTRE

Da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 26 marzo 2023

Tesori Nascosti. Opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese, Via Cola di Rienzo, 42

Dipinti, sculture, stendardi, reliquiari, crocifissi e persino alcuni reperti paleontologici: sono questi i Tesori Nascosti protagonisti della mostra al Castello di Masnago per restare visitabile – con ingresso gratuito – fino al 26 marzo 2023. Tesori Nascosti raccoglie nelle sale del Castello di Masnago opere provenienti dal territorio restaurate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e qui proposte in sinergia con il Comune di Varese. Si tratta di oggetti che offrono l’occasione di immergersi in un percorso fatto di tecniche e metriche eterogenee, ma soprattutto di devozione e tradizioni locali.

Orari visite: martedì – domenica 9.30 – 12.30/ 14.00 – 18.00.

Chiusure: 24 dicembre pomeriggio, 25 dicembre; 26 dicembre, 31 dicembre pomeriggio; 1 gennaio; tutti i lunedì. Apertura straordinaria: lunedì 2 gennaio. Ingresso gratuito

Info: 0332 287721 | mostra@fondazionevaresotto.it | www.fondazionevaresotto.it | www.comune.varese.it | www.museivarese.it

da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese, Piazza Libertà, 2

La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. e curata dalla dott.ssa Serena Contini – responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale del Comune di Varese – nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2023, nelle giornate di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,30 alle 12,30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sulla pagina web della Questura di Varese.

Info: www.mostramontanari.it

Da giovedì 10 novembre 2022 a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo, Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza.

Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15).

Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it

Info: www.exnatura.it

prorogata fino al 19 febbraio 2023

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese, Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate.

INTERO: Euro 5,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello

RIDOTTO: Euro 3,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra, Touring Club Italiano, Varese Corsi, Trenord, COOP, Museo Bodini, studenti universitari)

Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione

INGRESSO GRATUITO: under 18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti accreditati con tesserino in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima domenica di ogni mese. Servizi: book-shop. Info: 0332 820409 | 0332 255485. info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it.

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

SACRO MONTE per tutto il periodo natalizio

INSTALLAZIONE DI LUCINE DI NATALE, ADDOBBI, DECORAZIONI E PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

IL SACRO MONTE SI ILLUMINA DI PACE

Esposizione di lavoretti degli alunni del doposcuola delle primarie di Varese, con tema ‘La Pace’

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

ESPOSIZIONE TELA AGUGGIARI E BERNASCONI

Museo Baroffio, Piazzetta Monastero

Durante le aperture del periodo natalizio sarà esposta un’opera inedita. Si tratta della tela raffigurante il Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernasconi. L’opera viene esposta al fine di promuovere una raccolta fondi destinata al restauro della stessa in quanto di particolare importanza per il significato storico. È l’unica opera, infatti, nella quale compaiono entrambi i personaggi: l’ideatore della Via Sacra e il suo progettista.

www.sacromontedivarese.it

Info: info@sacromontedivarese.it) | + 39 366774873 | + 39 3288377206

EMPORIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Via Beata Caterina Moriggi, 22

Aperto: martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 16.00; giovedì, venerdì e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 17.00; sabato: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Promozione e vendita di prodotti tipici del Sacro Monte e della Provincia, con degustazione gratuita dei prodotti locali.

Info: info@sacromontevarese.net | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

Potenziamento servizi di trasporto pubblico locale

Durante il periodo degli eventi natalizi al Sacro Monte sarà potenziata la linea C, con prolungamento corse dalla Prima Cappella (piazzale Montanari) al borgo di Santa Maria del Monte (piazzale Pogliaghi): sabato (ogni 20 minuti) e festivi (ogni 30 minuti) fino all’8 gennaio 2023 (escluso Natale e Capodanno); feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio (ogni 60 minuti)