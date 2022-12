Tutti gli eventi della settimana a Varese città

La città di Varese ospita per tutta la settimana delle festività natalizie eventi, concerti, spettacoli per grandi e bambini

Venerdì 23 dicembre 2022

Presepe vivente 2022 | CARO GESÙ BAMBINO

dalle ore 15.00, Piazza San Vittore e limitrofe

Quest’anno la tradizionale Sacra Rappresentazione sarà arricchita da una speciale preghiera per la pace. L’Adorazione Eucaristica sarà al centro del momento di raccoglimento davanti alla natività di Betlemme. Da oltre vent’anni l’antivigilia di Natale, le vie attorno alla Basilica di San Vittore a Varese sono animate da un villaggio che richiama la tradizione del presepe. L’iniziativa coinvolge i gruppi guide scout di Aggs Varese 2, tanti volontari e vari artisti che si mettono a servizio di questo gesto di carità legato alla Campagna Tende di Natale di Avsi, fondazione volontari per il servizio internazionale.

Per l’edizione 2022 i figuranti, dalle 15, daranno vita a botteghe artigianali o accudiranno piccoli animali supportati da decine di volontari. Alle 17, sul palco allestito in piazza San Vittore, brani biblici racconteranno il mistero delle natività accompagnato dalle invocazioni per la pace.

A conclusione di questo momento sono previsti il silenzio e l’adorazione eucaristica.

Info: www.santantonioabatevarese.it

duo SdueT

ore 18.00, Giardini Estensi, Via Sacco, 5

Simone Aguzzi, violino; Tommaso Losito, violoncello.

I due giovani e talentuosi musicisti si esibiranno sotto le arcate di luce ai Giardini Estensi di Varese con un repertorio che spazierà dalla musica classica a colonne sonore conosciute, brani più moderni e natalizi. Entrambi nati a Varese i concertisti danno vita al progetto SdueT nell’estate 2019 e negli ultimi due anni si sono esibiti in importanti luoghi di Varese come l’Isolino Virginia e il Sacro Monte.

LUCE SU VARESE

ore 18.30, 19.30 e 20.30

Palazzo Estense, Via Sacco, 5.

Tre visite guidate agli interni del Palazzo Estense per promuovere un patrimonio culturale che nel periodo natalizio, verrà illuminato attraverso l’arte della luce.

A cura di associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese. Durata percorso: 1 ora ca. Ritrovo: Salone Estense

N. partecipanti per turno: 15

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luce-su-varese-469930363367?aff=ebdssbdestsearch

Info: info@immagina.varese.it; +39 0332 435904

Sabato 24 dicembre

PIVABABBOBAND di Samarcanda

dalle ore 14.30, Centro città

una orchestra formata da oltre 20 musicisti e cantanti che vestiti da Babbo Natale suoneranno nelle vie del centro di Varese. La band poi alle ore 17.00 si sposterà ai Giardini Estensi sotto gli archi e le luci del parco mettendo in scena uno splendido concerto natalizio

Domenica 25 dicembre

Il giardino dell’incanto | adeste fideles

ore 18.00, Giardini Estensi, Via Sacco, 5

La grande arcata ai Giardini Estensi sarà percorsa da un angelo di luce sulle note dell’Adeste Fideles. Una grande struttura di luce interpretata da una attrice attraverserà la galleria accogliendo i visitatori come un raggio di luce: uno spettacolo unico e imperdibile che vuole essere segno di speranza per il futuro, lasciando un messaggio di pace e amore per tutti.

Lunedì 26 dicembre

Bentornato Babbo Natale | il musical

ore 16.00, Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

Con Pino Costalunga, Elisa Lombardi, Matteo Ferrari, Magnani Greta

Drammaturgia di Pino Costalunga e Manuel Renga

Regia di Manuel Renga

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

Martedì 27 dicembre

NATIVITÀ ANTICHE E CONTEMPORANEE AL MUSEO BAROFFIO

ore 10.30, Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese, Piazzetta Monastero

Un viaggio dal romanico a oggi, da Lanfranco da Ligurno a Renato Guttuso attraverso le opere custodite nel museo e che rappresentano l’adorazione dei magi, la nascita di Gesù, la fuga in Egitto e l’infanzia di Cristo.

Ingresso: 4€

Prenotazioni

Info: info@sacromontedivarese.it (info@sacromontedivarese.it) Tel. + 39 366774873 / + 39 3288377206

Mercoledì 28 dicembre

PILLOLE LIBERTY AL SACRO MONTE

ore 15.00 e ore 16.30. Ritrovo: Fontana del Mosè.

Due visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese, magicamente avvolto dall’atmosfera natalizia.

A cura di Associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Durata percorso: 1 ora e ½ ca.

N. partecipanti per turno: 25

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite

Il Teatro del Sole e la Comunità il Pezzettino presentano

INCANTI DI NATALE

Una magica storia di Natale recitata e cantata dal vivo

ore 15.30, Salone Estense, Via Sacco, 5

Ingresso Ad Offerta Libera. A seguire merenda offerta dal progetto BISOGNI

per informazioni: ggilpezzettino@gmail.com

FIACCOLATA DI FINE ANNO LUNGO IL VIALE DELLE CAPPELLE

ore 20.30. Ritrovo: Prima Cappella della Via Sacra.

Tradizionale fiaccolata di fine anno, con arrivo a Santa Maria del Monte intorno alle ore 21.30.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte supportata dal Gruppo Alpini di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese.

Sarà presente un servizio di navette, come meglio precisato di seguito:

ore 19.20 e ore 19.50: da Piazzale De Gasperi a Piazzale Montanari – fermate intermedie a Sant’Ambrogio/chiesa, bivio Velate;

ore 22.30 e ore 23.00 da Piazzale Pogliaghi a Piazzale De Gasperi – fermate intermedie in Piazzale Montanari, bivio Velate e Sant’Ambrogio/chiesa.

Partenza Piazzale De Gasperi da fermata park bus linea E, Via Borghi

APERTURA STRAORDINARIA DELLA CRIPTA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

dalle ore 21.00 alle ore 22.00, Piazzetta Monastero.

In occasione della fiaccolata verrà garantita l’apertura straordinaria della Cripta per la visita a piccoli gruppi, ad offerta. Un’occasione per concludere la camminata con l’arte e la storia di Santa Maria del Monte.

www.sacromontedivarese.it

Info: info@sacromontedivarese.it (info@sacromontedivarese.it) Tel. + 39 366774873 / + 39 3288377206

Giovedì 29 dicembre

LA CRIPTA DEL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

ore 10.30, Piazzetta Monastero.

La Cripta del Santuario di Santa Maria del Monte è un unicum per storia e arte. Custodisce la più antica natività del Sacro Monte di Varese rappresentata utilizzando come fonte le parole dei vangeli apocrifi. Sono ancora visibili i graffiti lasciati dai visitatori sui muri durante i secoli. Ingresso: 4€

Prenotazioni

Info: info@sacromontedivarese.it (info@sacromontedivarese.it) Tel. + 39 366774873 / + 39 3288377206

LUCE SU VARESE

ore 18.30, 19.30 e 20.30

Palazzo Estense, Via Sacco, 5. Tre visite guidate agli interni del Palazzo Estense per promuovere un patrimonio culturale che nel periodo natalizio, verrà illuminato attraverso l’arte della luce.

A cura di associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

Durata percorso: 1 ora ca.

Ritrovo: Salone Estense

N. partecipanti per turno: 15

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria su EventBrite

Info: info@immagina.varese.it; +39 0332 435904

EVENTI DI PIÙ GIORNI

Da venerdì 25 novembre a lunedì 26 dicembre

MERCATINO DI NATALE

Piazza Monte Grappa, lunedì: 15.00/20.00, martedì–domenica: 10.00/20.00

Christmas House

Truccabimbi natalizio con TRUCCHELFA

Tutti i sabati pomeriggio dal 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Accesso consentito ai bambini dai 4 agli 11 anni

con gestione dell’afflusso a cura di 23&20

Dal 26 novembre al 15 gennaio 2023

Pista di pattinaggio

Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Orari: feriali: 14.30 / 19.00 | festivi: 10.00 / 23.00

Mercatino: Piazza Monte Grappa

25 novembre / 26 dicembre 2022

lunedì: 15.00/20.00

martedì–domenica: 10.00/20.00

www.mercatinodinatalevarese.it | Fb mercatinodinatalevarese

Da giovedì 8 dicembre 2022 a martedì 17 gennaio 2023

Il Comune di Varese presenta Il Giardino dell’Incanto

opera di Valerio Festi e Monica Maimone per i Giardini Estensi della città di Varese

Orari: da lunedì a giovedì dalle 17.30 alle 20.30; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 17.30 alle 22.30

I Racconti d’inverno

Tutte le sere alle ore 17.45, 18.30 e 19.15 sulla facciata di Palazzo Estense proiezione di video racconti illustrati dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e montati dal video designer Davide Schinaia. I racconti sono stati realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole di Varese: in particolare“Un dono per Natura” è stato scritto dai bambini della scuola Locatelli; “I Pinguini sono stufi e altri racconti” dalla scuola Pascoli di Lozza”; “Corvi, colombi e la luce della Natura” dagli alunni della scuola IV Novembre.

Per tutto il periodo natalizio

Sacro Monte | Potenziamento servizi di trasporto pubblico locale

Durante il periodo degli eventi natalizi al Sacro Monte sarà potenziata la linea C, con prolungamento corse dalla Prima Cappella (piazzale Montanari) al borgo di Santa Maria del Monte (piazzale Pogliaghi): sabato (ogni 20 minuti) e festivi (ogni 30 minuti) fino all’8 gennaio 2023 (escluso Natale e Capodanno); feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio (ogni 60 minuti)

Da martedì 20 dicembre 2022 a lunedì 9 gennaio 2023

Albero di Natale

Piazza Sant’Evasio – Bizzozero

Esposizione di un albero di Natale, illuminato e addobbato di festoni, per augurare buone feste a tutti i bizzozeresi da parte del Comune di Varese e dell’associazione Amici di Bizzozero.

A cura di: associazione Amici di Bizzozero Odv

Contatti: 0332 263837 | amicidibizzozero@gmail.com

MUSEI CIVICI NEL PERIODO NATALIZIO

I musei Civici di Varese, Villa Mirabello e Castello di Masnago, durante il periodo natalizio osserveranno le seguenti chiusure: 24 dicembre al pomeriggio, 25 dicembre; 26 dicembre, 31 dicembre al pomeriggio; 1 gennaio; lunedì 2 gennaio invece saranno eccezionalmente aperti insieme al 6 gennaio.

Non solo, il Museo di Arte di Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago propone per il 2 e il 6 gennaio, 8 percorsi accompagnati alle mostre “Tesori Nascosti” e “Renato Guttuso: i tempi della pittura” a cura dei Volontari del Servizio Civile. I percorsi partiranno ogni ora a partire dalle ore 14.00 e saranno della durata di 45 minuti ognuno. L’evento è gratuito ma è necessaria prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/o/castello-di-masnago-47289353403

Dal 3 dicembre 2022 al 26 marzo 2023 al Castello di Masnago – con ingresso gratuito – è visitabile la mostra “Tesori Nascosti opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto”

Sempre al Castello di Masnago, nell’ala quattrocentesca, è inoltre possibile ammirare “I tempi della pittura. Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi”. La mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini rimarrà aperta fino al 19 febbraio 2023

Nei due musei, in orario di apertura, dal martedì alla domenica dale 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 sono sempre visitabili le collezioni permanenti che comprendono a Villa Mirabello il museo archeologico, la sezione naturalistica con l’esposizione di lepidotteri e la sezione risorgimentale con lo splendido dipinto animato nel Pagliano. Per quanto riguarda il Castello di Masnago, l’attuale allestimento, espone dipinti e sculture del XIX e XX secolo della collezione del Comune di Varese

Info; www.museivarese.it | i Musei Civici di Varese sono anche su Instagram e Facebook

MOSTRE

Da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 26 marzo 2023

Tesori Nascosti

Opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Dipinti, sculture, stendardi, reliquiari, crocifissi e persino alcuni reperti paleontologici: sono questi i Tesori Nascosti protagonisti della mostra che si apre sabato 3 dicembre al Castello di Masnago per restare visitabile – con ingresso gratuito – fino al 26 marzo 2023. Tesori Nascosti raccoglie nelle sale del Castello di Masnago opere provenienti dal territorio restaurate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e qui proposte in sinergia con il Comune di Varese. Si tratta di oggetti che offrono l’occasione di immergersi in un percorso fatto di tecniche e metriche eterogenee, ma soprattutto di devozione e tradizioni locali.

Orari visite 3 dicembre 2022 – 26 marzo 2023: martedì – domenica 9.30 – 12.30/14.00 – 18.00.

Chiusure: 24 dicembre pomeriggio, 25 dicembre; 26 dicembre, 31 dicembre pomeriggio; 1 gennaio; tutti i lunedì. Apertura straordinaria: lunedì 2 gennaio. Ingresso gratuito

Info: 0332 287721 | mostra@fondazionevaresotto.it | www.fondazionevaresotto.it | www.comune.varese.it | www.museivarese.it

Da martedì 15 novembre 2022 a mercoledì 15 marzo 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese, Piazza Libertà, 2

La mostra, organizzata dalla Questura di Varese, dal Comune di Varese e dall’associazione VareseVive, con il patrocinio della Provincia di Varese, il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e di De Molli Giancarlo Industrie S.p.a. e curata dalla dott.ssa Serena Contini – responsabile dell’ufficio ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale e museale del Comune di Varese – nasce con l’idea di far conoscere e valorizzare il rilevante patrimonio culturale del palazzo edificato come “Casa del littorio” su progetto di Mario Loreti, impreziosito dall’opera figurativa del pittore, oggi al servizio della cittadinanza e delle istituzioni democratiche. L’ideazione e la realizzazione di questa mostra in una sede con peculiarità non prettamente culturali sono una sfida dettata dal voler affiancare il materiale documentario reperito – e assolutamente inedito – agli aspetti architettonici e figurative sopravvissute nonostante i cambiamenti di destinazione d’uso. Inoltre la mostra permette di dotare sul lungo periodo l’edificio di elementi descrittivi e esplicativi sulla sua storia e le sue caratteristiche. La valenza rilevante di questa mostra è costituita dall’esposizione di spolveri e cartoni realizzati da Giuseppe Montanari, ritrovati nel suo archivio personale, offrendo l’occasione unica di rivedere nel luogo per cui furono pensati anche le immagini degli affreschi, in gran parte cancellati e distrutti alla fine del periodo fascista. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2023, nelle giornate di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00 e sabato dalle 9,30 alle 12,30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sulla pagina web della Questura di Varese.

I visitatori saranno accompagnati dagli studenti di alcuni istituti scolastici della Provincia, appositamente preparati dal porf. Laforgia, storico e Assessore alla Cultura del Comune di Varese e dalla dott.ssa Serena Contini, curatrice della mostra che, sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto tra la Questura di Varese e l’Ufficio Provinciale Scolastico, li guideranno lungo il percorso.

Info: www.mostramontanari.it

Da giovedì 10 novembre 2022 a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Nuove opere dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo

Villa e Collezione Panza piazza Litta, 1

Un nuovo progetto espositivo a Villa e Collezione Panza con 46 nuovi lavori di dieci differenti artisti: la mostra scaturisce dalla recente donazione, da parte di Rosa Giovanna Magnifico Panza, di centootto lavori realizzati da ventisei artisti europei e americani, già appartenenti alla collezione privata di famiglia e che ora vanno a integrare la collezione permanente di Villa e Collezione Panza. Con questo gesto i famigliari di Giuseppe Panza rinnovano il sostegno al FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano nel solco di un rapporto nato nel 1996, quando Giuseppe e Giovanna Panza donarono alla Fondazione la residenza di Biumo, i suoi arredi e una collezione di oltre centocinquanta opere.La nuova raccolta, articolata in consistenti nuclei di opere per ciascun artista, è un’importante occasione per dare un nuovo impulso all’attività di valorizzazione del museo con progetti espositivi orientati ad approfondire le ricerche degli artisti di recente acquisizione in dialogo con la collezione permanente

Orari: dal martedì alla domenica | ore 10.00 – 18.00 (chiusura biglietteria alle 17.15).

Prenotazioni e contatti: tel. 0332283960, faibiumo@fondoambiente.it

Info: www.exnatura.it

Prorogata fino al 19 febbraio 2023

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Mostra con cui il Comune di Varese vuol far conoscere ulteriori aspetti di Renato Guttuso come uomo e pittore, svelando per la prima volta le fasi di idealizzazione e realizzazione di alcune sue importanti opere grazie all’archivio di Nino Marcobi, amico e uomo di fiducia del Maestro nel suo studio di Velate.

Ingressi: INTERO: Euro 5,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello. RIDOTTO: Euro 3,00 – Castello di Masnago e Villa Mirabello (gruppi oltre 10 persone, soci TCI, FAI, ACTL, Italia Nostra, Touring Club Italiano, Varese Corsi, Trenord, COOP, Museo Bodini, studenti universitari). Validità intero e ridotto: un anno dall’emissione.

INGRESSO GRATUITO: under 18; possessori carta Abbonamento Musei Lombardia; giornalisti accreditati con tesserino in corso di validità; docenti in visita con classi; guide turistiche abilitate; disabili e accompagnatore; tutti la prima domenica di ogni mese.

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

SACRO MONTE

per tutto il periodo natalizio

INSTALLAZIONE DI LUCINE DI NATALE, ADDOBBI, DECORAZIONI E PRESEPI PER LE VIE DEL BORGO

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

IL SACRO MONTE SI ILLUMINA DI PACE

Esposizione di lavoretti degli alunni del doposcuola delle primarie di Varese, con tema ‘La Pace’

A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese

ESPOSIZIONE TELA AGUGGIARI E BERNASCONI

Museo Baroffio, Piazzetta Monastero

Durante le aperture del periodo natalizio sarà esposta un’opera inedita. Si tratta della tela raffigurante il Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernasconi. L’opera viene esposta al fine di promuovere una raccolta fondi destinata al restauro della stessa in quanto di particolare importanza per il significato storico. È l’unica opera, infatti, nella quale compaiono entrambi i personaggi: l’ideatore della Via Sacra e il suo progettista.

Info: info@sacromontedivarese.it) | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it

EMPORIO DI SANTA MARIA DEL MONTE

Via Beata Caterina Moriggi, 22

Aperto: martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 16.00; giovedì, venerdì e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 17.00; sabato: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Promozione e vendita di prodotti tipici del Sacro Monte e della Provincia, con degustazione gratuita dei prodotti locali.

Info: info@sacromontevarese.net | +39 0332 1805268 | www.sacromontevarese.net

APERTURE STRAORDINARIE MUSEI DEL SACRO MONTE

da lunedì 26 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Museo Baroffio e Cripta

Piazzetta Monastero

Sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Via Beata Giuliana, 5 – Ingresso dal Viale delle Cappelle

Ore 11.30 sabato, domenica e festivi: visita guidata

Museo Baroffio e Cripta

Piazzetta Monastero

Feriali: dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Museo Baroffio e Cripta

31 dicembre: chiuso. 01 gennaio: apertura solo pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Bigliettazione ordinaria: 10€ intero/ 4€ ridotto/ gratis AML

Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it