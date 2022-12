Un Befana camp per i bambini al parco Berrini di Ternate dal 2 al 5 gennaio

Un campo invernale tutto dedicato alla Befana. Questa la proposta dell’associazione Il Pargolario per i primissimi giorni del 2023: la prima settimana di gennaio, da lunedì 2 a venerdì 5 la struttura di Parco Berrini a Ternate ospita il Befana Camp per bambini dai 6 agli 11 anni, attivo dalle ore 8 alle 17.30.

I piccoli partecipanti verranno coinvolti in letture, laboratori di storia e di scienze a tema a partire da alcuni quesiti fondamentali: dove vive la Befana? Al polo Nord o al polo Sud? E soprattutto…chi è la Befana? Ma vola davvero? E il carbone lo porta veramente? Ma cos’è il carbone?…”.

Alla fine grande tombolata della Befana con premi per tutti i partecipanti.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’archeologa Giovanna Marini di Archeokidz e il chimico Viviana Negri, grazie al patrocinio a titolo oneroso di Fondazione Cariplo e con la collaborazione di Feel Rouge Cafè che ha messo a disposizione la struttura.

Dopo l’accoglienza, tra le 8 e le 9 del mattino, i bambini saranno coinvolti in diverse attività di laboratorio di arte, cultura e scienze, con un tempo preciso, dalle ore 13 alle 14 dedicato all’aiuto compiti.

Il costo di partecipazione per l’intera settimana è di € 90 a bambino, comprensivo di pranzo e merende di metà mattina e metà pomeriggio e di iscrizione all’associazione.

È previsto uno sconto del 10% per i fratelli.

Per maggiori informazioni contattare Daniela al 366 7550411 oppure ilpargolario@gmail.com.

Per iscrizioni compilare il form a questo link.

