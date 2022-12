Il “nuovo” Valdifiemme attende al varco i Mastini Varese

Turno di campionato ricco di insidie per i Mastini Varese che sabato sera – 3 dicembre, ore 19,30 – saranno sul ghiaccio di Cavalese al cospetto del Valdifiemme. I gialloneri salgono in Trentino forti di una notevole striscia di risultati positivi e del quarto posto in classifica (in coabitazione con il Pergine) ma dovranno fare i conti con i padroni di casa “dal volto nuovo”.

Il Fiemme infatti sarà sul ghiaccio con i due nuovi stranieri, scelti per rimpiazzare i gemelli Ahlstroem (tornati in patria all’Huddinge): si tratta dei cechi Jaroslav Moucka e Tomas Mylnar, già compagni di squadra all’Havlickuv Brod. Moucka in particolare conosce già bene l’ambiente per aver giocato da quelle parti nella seconda metà della passata stagione. Rinforzi importanti per il team di Kostner, reduce da una serie di KO (4 consecutivi) e costretto a inseguire a distanza le prime cinque posizioni e il conseguente Master Round al termine della prima fase.

In classifica ci sono sette punti tra le due formazioni, con il Varese a quota 24 e i trentini a 17, ma è chiaro che un successo dei padroni di casa dello scontro diretto cambierebbe in parte lo scenario in vista delle ultime giornate. Il ghiaccio di Cavalese, tra l’altro, è uno dei più ostici per i Mastini che spesso e volentieri hanno sofferto le trasferte da quelle parti: i gialloneri locali sono tra l’altro supportati da un pubblico molto consistente (quasi 600 spettatori a partita, secondi solo al PalAlbani) anche se questa volta ci saranno anche i tifosi lombardi coordinati dal gruppo Mastini Forever.

A stimolare la squadra di Claude Deveze ci sarà anche il risultato dell’andata quando il Fiemme passò alla Acinque Ice Arena con un beffardo 4-5 maturato a pochi minuti dalla sirena finale. A distanza di un girone la situazione si è ribaltata e ora sono i trentini a inseguire Vanetti e soci. L’occasione è ghiotta però: in caso di successo del Varese, si chiuderebbero – in pratica – i giochi per la top five che garantisce i playoff in anticipo.

Detto dei due stranieri, la difesa varesina dovrà fare attenzione alla buona vena di Pisetta (17 punti equamente divisi fino a questo momento), al solido apporto dei vari Chelodi e Nicolao e alla pericolosità del difensore oriundo Derek Eastman che fino a qui ha confezionato 11 assist: con due nuovi attaccanti potrebbe trovare i terminali giusti per i suoi passaggi. In porta Kostner può alternare Foppa e Steiner: vedremo quale sarà il goalie opposto alle linee varesine. La partita sarà diretta dai signori Bassani e Piras assistiti da Fiecchio e Wiest; aggiornamenti in diretta su Radio Village Network.