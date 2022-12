Il Varese batte la Caronnese, De Paola: “Vittoria importantissima”; Moretti: “Il Sacro Monte questa volta non mi ha portato bene”

LUCIANO DE PAOLA: «Questi ragazzi si sono sempre allenati a cento all’ora e mai sotto ritmo. Questa vittoria è importantissima, soprattutto dopo aver subito il gol giocando un buon primo tempo. Siamo stati molto leziosi, cercando spesso la giocata e mai il tiro. Però i tre che sono arrivati ci hanno dato una linfa incredibile, anche a livello di carattere, ma tutti i ragazzi sono stati incredibili. Speriamo che cambi il trend, ma sono sicuro che sarà così».

DE PAOLA 2: «Dopo aver preso il gol nel primo tempo pensavo ci avessero fatto una maledizione voodoo. Alla fine ci abbiamo creduto, chi è entrato ha fatto benissimo. Complimenti a loro ma anche alla società che ha fatto investimenti e ai tifosi che hanno vissuto dei momenti incredibili».

SIMONE MORETTI: «Purtroppo siamo qui a commentare una sconfitta che fa male. Con i nostri limiti abbiamo fatto una buona partita, andando in vantaggio quasi meritatamente su un campo difficile, purtroppo paghiamo due minuti nei quali non siamo stati . Amaro in bocca.

MORETTI 2: «Per me è sempre emozionante. Quando entro al “Franco Ossola” sin da piccolo, guardo il Sacro Monte. Mi viene spontaneo ma questa volta l’ho guardato al 90′ e non mi ha portato bene. È la prima volta che vengo in questa veste, da avversario, e ci tenevo molto a fare bene»

BRYAN MECCA: «Penso che un esordio migliore da questo era difficile da immaginare, sono contentissimo che sia andata così. Sono arrivato venerdì e ho trovato una squadra con tanta voglia di uscire da questa situazione e credo che anche oggi si sia visto. Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati sfortunati a subire gol alla prima occasione. Siamo arrivati con un animo diverso, con maggiore spensieratezza, rispetto a chi era qua. Dedico il gol alla mia famiglia, la mia ragazza e tutto il gruppo che era qua oggi a seguirmi».

MARCO PASTORE: «Lo stavo cercando da tanto questo gol. Abbiamo ricevuto tante critiche, come è giusto che sia. Sono contento anche perché settimana scorsa dopo il Ponte San Pietro ero arrabbiato e ora invece l’umore è contrario. Nello spogliatoio ci siamo detti che oggi doveva essere un nuovo inizio e speriamo che sia davvero così. Oggi abbiamo sentito di più il supporto del pubblico, ma abbiamo reagito alla grande e . Lo dedico ai miei compagni, soprattutto a chi è andato via perché abbiamo passato momenti speciali. Penso a Mapelli, Disabato e anche Piraccini che sono diventati anche amici».

FRANCESCO GAZO: «Il sorriso mancava da un po’. È stato bello. Penso che oggi il Varese sia stato propositivo, siamo stati lì fino alla fine e questa è la cosa più importante. Questa vittoria ci dà una carica enorme e i nuovi ragazzi hanno dato una mano perché sono sani e positivi. Più giocheranno con noi e più si amalgameranno al gruppo. Ci voleva una vittoria per il morale, adesso ci godiamo i tre punti e poi pensiamo a mercoledì e alla partita dopo. Forse anche per caratteristiche fisiche dei nuovi arrivi siamo riusciti nel finale ad attaccare meglio e ribaltarla, anche grazie alle mezze cose che sono andate bene».