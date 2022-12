A Varese una riflessione sulla famiglia partendo dal cinema

In un’epoca che rimette in discussione il significato, il valore, la centralità e l’identità della famiglia, il direttore di Rete55 Matteo Inzaghi propone alcuni film che hanno guardato il tema in modo diverso, alternativo e artisticamente sofisticato.

L’appuntamento è per sabato prossimo 10 dicembre alle 11 al Multisala Impero Varese (Miv) di largo Edgardo Sogno (via Bernascone) che ospita l’evento offerto, a titolo gratuito per i partecipanti, dal direttore Andrea Cervini e promosso dall’Associazione culturale europea del Ccr di Ispra, dal Circolo degli artisti di Varese, dalla Fondazione del Varesotto per l’ambiente, il territorio e la coesione sociale oltre che dal Miv.

Inzaghi, giornalista professionista e docente a contratto all’Università degli studi dell’Insubria, si è affermato anche come storico e critico cinematografico ed è autore del saggio storico dedicato al periodo della New Hollywood. Gli interessati possono prenotarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@multisalaimpero.com.