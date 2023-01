All’Allianz Cloud Arena il Salone internazionale dell’Orientamento

Il Salone Internazionale dell’Orientamento sta per riaprire le porte a Milano, il 4 febbraio, dalle 09.00 alle 17.30, presso l’ALLIANZ CLOUD ARENA, in Piazza Stuparich 1. L’evento sarà l’occasione unica per tutti coloro che cercano nuove opportunità di lavoro, formazione e orientamento professionale in Italia o all’estero.

Nell’area espositiva ai bordi del campo di basket, gli info desk del partner del Salone, offriranno consulenze individuali gratuite, revisione del CV, un test di inglese online gratuito del valore di 300 Euro, e molto altro ancora.

Inoltre, durante il Salone sarà possibile partecipare a conferenze e workshop tenute da qualificati relatori sui temi dell’orientamento universitario, sulla ricerca di lavoro in Italia o all’estero e sulla scelta tra un’istruzione in Italia o all’estero.

Partner principali del Salone Internazionale dell’Orientamento sono: EF Education, Infojobs, Hays, Pingu English, ISIC, Cultural Care Au Pair, ITS Machina Lonati, Accademica Belle Arti SantaGiulia Brescia, MUN Italia, Manageritalia, Essence academy, Cosaporto.it, LUISS, Uni Marconi, Arma dei Carabinieri, Eurofirms, Urania Basket, Instituto Cervantes Keikibu.it, IED

La partecipazione all’intera giornata è gratuita, basta registrarsi all’evento tramite il seguente link dedicato: Saloneorientamento/Milano.