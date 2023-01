Anche il direttore artistico della mostra del cinema di Venezia alla “prima” varesina del nuovo libro di Mauro Gervasini

Ci sarà anche il direttore artistico della Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia Alberto Barbera alla presentazione del nuovo libro del varesino Mauro Gervasini “Se continua così. Cinema e fantascienza distopica”.

Critico cinematografico, dopo la laurea in Lettere moderne, Alberto Barbera in pochi anni è diventato presidente dell’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai (1977-89) e critico cinematografico per diversi quotidiani e riviste (come la Gazzetta del popolo e La Stampa), ma anche programmi televisivi e radiofonici. Nel 1982 ha dato inizio a una proficua collaborazione con il Torino Film Festival (allora Festival Internazionale Cinema Giovani), di cui è stato prima addetto stampa, poi segretario generale e membro del Comitato di selezione, e infine ne è diventato direttore, dal 1989 al 1998. Dopo una prima esperienza come direttore della Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia tra il 1998 e il 2002, nel dicembre del 2011 è stato nuovamente scelto dal Cda della Biennale per guidare il festival succedendo a Marco Müller. Alberto Barbera è anche direttore del Museo del cinema di Torino dal 2004, nonché co-fondatore e membro della giuria del TorinoFilmLab, laboratorio internazionale del Torino Film Festival, a supporto dei registi emergenti.

Il libro di Mauro Gervasini, critico cinematografico, scrittore e per molti anni direttore di Film Tv, è un’analisi del cinema di fantascienza che più è riuscito a trasformare in immaginario la visione di un futuro peggiore del presente: Da Metropolis di Fritz Lang alle saghe di Blade Runner e Mad Max in tutte le loro derivazioni, fino a Matrix e al cyberpunk. Suddiviso per argomenti, il testo considera paure collettive quali la minaccia nucleare, le epidemie, la tecnofobia e la catastrofe ambientale che i film, nel corso di quasi un secolo, hanno saputo elaborare e raccontare, mentre un’apposita appendice è riservata alle distopie dello scrittore Valerio Evangelisti, al quale il libro è dedicato.

L’appuntamento è sabato 14 gennaio a Villa Mirabello a Varese: l’evento, ad ingresso libero, è previsto per le 17.30. Con loro ci sarà anche Andrea Bellavita, docente di cinema, storytelling e fiction tv all’Università degli studi dell’Insubria.