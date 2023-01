Brucia una casa nella notte a Gornate Olona

Fiamme nella notte a Gornate Olona. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per un incendio partito dal tetto di una abitazione in via Cavour.

L’allarme è scattato all’una e mezza di notte, tra sabato 6 e domenica 7 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalle sedi di Varese e Tradate, con due autopompe e un’autoscala.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non ci sono stati feriti.

Gli incendi tetto – al di là dello specifico episodio della notte di Epifania – sono frequenti nel periodo invernale e nei momenti in cui scendono le temperature, spesso innescati da cattivo isolamento o poca pulizia della canna fumaria. Per questo i vigili del fuoco raccomandano accurata manutenzione e verifica della costruzione a regola d’arte della canna fumaria.