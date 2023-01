In corso i lavori di bonifica nell’ex pollaio La Lunga di Bardello

Sono in corso i lavori di bonifica nell’ex pollaio La Lunga a Bardello. Come assicurato dal curatore fallimentare dell’area nella riunione del 16 dicembre scorso in Prefettura, si procede con la messa in sicurezza di una zona su cui i cittadini avevano sollevato numerose segnalazioni.

L’ex sindaco di Bardello Monica Maestroni, la scorsa estate aveva effettuato un sopralluogo accompagnata dagli enti preposti: Ats, Arpa, Carabinieri forestali. Era stata di nuovo verificata la pericolosità dell’area e così il Comune aveva emesso una nuova ordinanza per la pulizia e la messa in sicurezza della grande proprietà.

A inizio dicembre, il sindaco si era rivolta alla Regione per ottenere appoggio : « Ci avevano detto di effettuare una perizia sulla pericolosità della fibra di amianto presente – spiega Monica Maestroni – avevamo già dato disposizione a una ditta di procedere ma, nell’ultima riunione in Prefettura, indetta proprio su nostra sollecitazione con tutti gli enti preposti e alla presenza del curatore fallimentare, questi ha spiegato di aver svolto una parte dell’opera di bonifica e di dover ancora completare. Così si è stabilito di concedere un ulteriore periodo per la sistemazione della proprietà. Al termine si farà un sopralluogo e avvieremo l’indagine sulle fibre di amianto presenti. Alla riunione in Prefettura era presente anche la dottoressa Crupi che oggi si sta occupando della questione in qualità di commissario. Sono sodisfatta che la nostra azione abbia permesso di sbloccare una situazione bloccata da tempo. Sono fiduciosa che il commissario proseguirà nella tutela della salute pubblica».

Tra le criticità segnalate al curatore da parte di Ats la scarsa informazione sulle attività portate avanti nella bonifica: per questo il curatore ha indicato un periodo di massima per completare i lavori terminati i quali ci sarà una verifica dello stato della proprietà.

Tra gli ultimi atti dell’amministrazione Maestroni c’è anche la messa in sicurezza dello stabile pericolante tra le vie Piave e via 25 Aprile: « Abbiamo investito dei fondi del nostro bilancio per sistemare lo stabile fatiscente, pericoloso per i pedoni. Quando la proprietà andrà all’asta e sarà acquistata cercheremo di recuperare i fondi anticipati ».