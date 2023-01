A Cremenaga un ciclo di incontri dedicati all’Alzheimer

A partire da martedì 10 gennaio alle 20:30 presso la scuola dell’infanzia di Cremenaga partirà un ciclo di 3 incontri dedicati all’Alzheimer. Gli incontri, aperti a tutti, rientrano in “Formal Mente Comi” : un progetto volto a insegnare come riconoscere i primi segnali della comparsa della malattia di Alzheimer a cui il comune di Cremenaga ha aderito, confermando la vicinanza e la proficua collaborazione con la Fondazione Comi.

Nei primi mesi del 2023 anche in altri comuni del territorio verranno organizzati incontri simili. L’obiettivo è creare una comunità consapevole sulle demenze cognitive, pronta ad affrontare la malattia di un proprio caro o conoscente.

«È stata una scelta chiara di apertura – racconta il consigliere comunale delegato al sociale di Cremenaga Rosanna Di Nicolantonio –. Vogliamo raggiungere più persone possibili, visto la delicatezza del tema e purtroppo la crescita della comparsa della malattia tra gli anziani. Per questo abbiamo deciso di organizzare tre incontri di informazione riguardanti la malattia dell’Alzheimer: martedì 10 gennaio, martedì 7 febbraio e martedì 28 marzo 2023. Gli incontri – conclude Di Nicolantonio – saranno tre momenti distinti. Questo permetterà di acquisire un’infarinatura generale sulla malattia, sul come riconoscerne i primi sintomi, sugli approcci da avere con il malato e su come affrontarla quotidianamente».

«Ringraziamo il Sindaco Domenico Rigazzi e tutto il comune di Cremenaga per la collaborazione su questo tema così importante per tutta la nostra Comunità – hanno fatto sapere dalla Fondazione -. È fondamentale aprirsi all’esterno, facendo anche formazione sul territorio».