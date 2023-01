De Paola: “Peccato per la sconfitta, ma la strada è quella giusta”

ALCIONE – VARESE 2-1, LE PAROLE DAGLI SPOGLIATOI

DE PAOLA – Abbiamo avuto la palla per tornare in avanti con Ferrario, ma . Sapevamo che sono molto bravi sui calci da fermo. Questi sono i particolari sui quali ancora dobbiamo migliorare. Però la prestazione c’è stata contrro una squadra che sa giocare a calcio e ci ha messo in difficoltà per ampi tratti. Peccato, però non è questa la partita che dobbiamo vincere. Abbiamo fatto fatica. Il gruppo sta lavorando bene, dobbiamo lavorare e continuare su questa strada perché secondo me è quella giusta.

DE PAOLA 2 – Speriamo di recuperare presto Gazo e Candido, mentre Berra e Salami sono giocatori interessanti. Questa squadra può fare bene e sono straconvinto del valore del gruppo. A fine partita Rossini ha detto ai compagni di stare sul pezzo perché andando cavanti così ne perderemo poche. Con Candido avremo più possibilità e cambieremo qualcosa, speriamo però che Rossi non abbia avuto un infortunio grave.

ROSSINI – È più la delusione per la sconfitta che la gioia per il gol. Ma oggi . Il pareggio è sarebbe stato il risultato giusto, ma dobbiamo vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. Se continuiamo su questa strada, queste partite a lungo andare ne perderemo poche. C’è solo da lavorare e guardare avanti. La dedica è per mio fratello Ronnie che non c’è più da un anno e mezzo. Spero di dedicargliene tanti altri.

BONI – Penso che la squadra avrebbe meritato di più, la sconfitta per noi è troppo e dispiace per tutti. Stiamo creando qualcosa di importante e nonostante questo ko in casa della seconda in classifica, garantiamo a tutti di recuperare e riportare il Varese dove merita. Nel calcio bisogna sempre lavorare forte, ma è importante farsi trovare pronto ed essere sempre positivo. Dobbiamo migliorare determinate situazioni, ma sulla prestazione non mi sento di rimproverarci nulla, se non essere più maliziosi in alcune circostanze.