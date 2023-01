Esse Solar KO a San Giorgio, Montecatini amara per Campus e Legnano

Weekend decisamente negativo per le nostre squadre impegnate nel campionato di basket di Serie B. Vince solo la LTC Sangiorgese impegnata nel “semi-derby” contro la Esse Solar Gallarate. Le trasferte a Montecatini sono invece da dimenticare sia per il Campus Varese (foto in alto: Lenzi/Montecatiniterme Basketball) sia per gli Knights Legnano.

SANGIORGESE – GALLARATE 90-75 – Due break operati nel primo e nel quarto periodo danno alla LTC il successo contro una Esse Solar che ha provato a più riprese a mettere in difficoltà i Draghi. Risultato bugiardo nelle proporzioni perché la squadra di Gambaro era riuscita a tornare a -5 nel cuore dell’ultimo periodo, ma l’argine della Sangiorgese non ha ceduto e nel finale i bluarancio hanno allungato sino al +15 conclusivo. Cinque in doppia cifra per coach Arosio con Sebastiano Bianchi a quota 19 con 5 rimbalzi e 4 assist. Nella Esse Solar il migliore in campo è Filippi, 22 con 7 rimbalzi; non basta agli ospiti l’eccellente 50% dall’arco dei 3 punti (De Bettin 2-3, Gravaghi 2-5).

Sangiorgese: Toso 15, Cassinerio, Bianchi 19, Bertocco 11, Testa 13, Bloise 16, Biancotto 4, Pesenato 4, Cappelletti 6, Airaghi 2. Ne: Cardani, Mana. All. Arosio.

Gallarate: Hidalgo 13, Calzavara, Passerini 3, De Bettin 12, Ielmini, Filippi 22, Clerici 7, Bresolin 2, Gravaghi 16. Ne: Ciardiello, Magnani, Papparella. All. Gambaro.

GEMA MONTECATINI – VARESE 101-68 – Scoppola notevole quella raccolta in Toscana dal Campus di Donati, virtualmente sconfitto già nel primo periodo nel quale la Gema chiude in testa 29-7. Da lì in avanti è accademia con i varesini che toccano addirittura il -43 prima di un piccolo sussulto nel finale. Zhao (13) a Assoui (12) i migliori marcatori in una partita da dimenticare su tutti i fronti compresi i rimbalzi (47-30) e le palle perse (18, 6 dello stesso Zhao). Il Campus resta solitario al penultimo posto.

Varese: Kouassi 6, Assui 12, Macchi 6, Zhao 13, Veronesi 6, Blair 8, Allegretti 7, Tapparo, Trentini 5, Sorrentino 5. All. Donati.

HERONS MONTECATINI – LEGNANO 68-50 – Leggi a seguire l’articolo di LegnanoNews sulla partita degli Knights sul parquet dei termali.

CLASSIFICA (dopo 17 giornate): Vigevano, Pielle Livorno 28; Libertas Livorno 26; LEGNANO, Piombino 22; SANGIORGESE, Omegna 20; Pavia, Herons Montecatini 18; Oleggio 16; GALLARATE, Casale M., Gema Montecatini 14; Borgomanero 8; VARESE 4; Langhe Roero 0.