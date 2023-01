A Gallarate la Befana… vien di giorno

La Befana vien di giorno a Gallarate: il 6 gennaio, a partire dalle ore 16.00, la befana girerà per le vie del centro cittadino non a bordo della sua scopa ma su un calessino tutto addobbato a tema e consegnerà caramelle o carbone a tutti i bambini rendendosi disponibile per una foto ricordo.

Sarà inoltre l’occasione per premiare la miglior letterina a Babbo Natale.

Questo l’itinerario:

ore 16.00 Piazza Libertà

ore 16.45 Via Mazzini

ore 17.00 Via San Giovanni Bosco

ore 17.30 Via Don Minzoni

ore 18.15 Via Manzoni

ore 18.45 Piazza Libertà

L’evento è realizzato dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con Ambrapoint di Rasulo Vincenzo

La befana interpretata da Marzia Faggio.