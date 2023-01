Il gruppo di acquisto di Uneba Varese fa risparmiare 27 case di riposo, Monti: “Esempio per altri”

«Porterò il vostro lavoro in Regione perchè anche altre strutture seguano questa strada». Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità di Regione Lombardia in corsa per la riconferma al Pirellone, ha trovato solo parole buone per le 27 rsa che si sono messe insieme sotto il cappello di Uneba formando un gruppo di acquisto per combattere quello che il presidente provinciale Luca Trama definisce “il caro tutto”.

«Il gruppo di acquisto esiste da qualche anno ma con il Covid aveva perso vigore. A fronte dei rincari di beni e servizi abbiamo deciso di rilanciarlo, trovando il favore di altre 20 strutture che si sono unite alle 7 che già ne facvano parte. Abbiamo più che triplicato i posti letto da 1000 a 3500, ottenendo buoni risultati perchè i numeri giustificano eventuali sconti» – ha spiegato il direttore di Provvidenza e presidente Uneba.

Emanuele Monti ha commentato così i dati presentati: «Ci siamo incontrati varie volte e spesso ne abbiamo parlato. Il gruppo d’acquisto è molto importante per fare fronte a questa situazione contingente ma non solo, questa è la direzione verso la quale andare. È un’idea intelligente che patrociniamo con la legge 22 che contiene un atto di indirizzo. L’efficientamento della spesa è importante per realtà che rappresentano comunità territoriali come sono la maggior parte delle rsa».

Roberta Giudici, direttrice della casa di riposo Francesco Menotti di Cadegliano Viconago, ha spiegato il metodo seguito: «Abbiamo messo insieme le fatture di 27 strutture e abbiamo capito quali sono le forniture che più influiscono: assorbenti, farmaci, energia, ristorazione, lavanderia». Su questi fronti il gruppo dei 27 continuerà a lavorare per riuscire ad ottenere prezzi migliori dalle aziende fornitrici.