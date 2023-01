La carica dei 101. Auguri Nino

Sono 101 e ci accoglie con il solito sorriso e sguardo sereno. Ieri sera si è cucinato i broccoletti del suo orto e non vede l’ora della primavera per riprendere a lavorare in quel fazzoletto di terra che farebbe stancare anche un ventenne per quanto è grande.

Nino Di Gregorio oggi compie 101 anni. Lo avevamo intervistato l’anno scorso e ci aveva raccontato come fosse contento di entrare nel suo secondo secolo di vita. Quando siamo andati a trovarlo stava per uscire. “Vado a fare un po’ di spesa perché arriva mio nipote da Roma e non posso fargli trovare il frigo vuoto. Domani poi sarò a festeggiare con tutta la mia famiglia e gli amici al circolo di Azzate”.

Dal cuore della Sicilia ad Azzate passando per Matera. Nato il 20 gennaio del 1922 Nino ha passato due terzi della sua vita ad Azzate dove è molto conosciuto per aver svolto una attività educativa per oltre trent’anni facendo prima il maestro elementare e poi il dirigente del circolo didattico.

“Ho tanti ricordi belli di tutti questi anni. Mi riempie di gioia incontrare ancora oggi persone che sono stati miei studenti. Un giorno in una drogheria di via Como, fatta la spesa non mi hanno fatto pagare perché l’uomo alla cassa mi aveva riconosciuto e mi disse che ero stato il suo maestro. Quando sono arrivato ad Azzate ho subito deciso di restare a vivere in questa terra e una delle prime cose che ho fatto è stato acquistare i terreni per costruire tre case per la mia famiglia”.

Nino ha tre figli e altrettanti nipoti e pronipoti. Il suo primogenito Sandro è un noto professionista ed esercita la sua attività anche lui ad Azzate, Orazio è stato un insegnante alle scuole superiori e Valerio lavora e vive anche lui vicino al padre. Una vita di impegno anche nel sociale con tante attività fatte con i bambini e i ragazzi dell’oratorio.