Addio al maestro di Azzate, Nino Di Gregorio ci ha lasciati

Nella notte di lunedì 26 agosto si è spento Nino Di Gregorio. Nato il 20 gennaio del 1922 ha passato due terzi della sua vita ad Azzate dove è molto conosciuto per aver svolto una attività educativa per oltre trent’anni facendo prima il maestro elementare e poi il dirigente del circolo didattico.

Per il suo centenario in un’intervista ci aveva raccontato tanti aneddoti degli anni vissuti ad Azzate. “Se lo ricorda molto bene cosa accadde la prima volta che varcò la porta della scuola elementare di Azzate, nel 1958: «Una mamma disse: “Poveri noi, i nostri figli in mano a un terrone”. Ma non ci volle molto tempo perché cambiasse opinione, e quella mamma mi affidò non solo il suo primo bambino ma anche il secondo». Raccoglie i pensieri senza fatica il maestro Antonino, Nino, Di Gregorio, 100 anni compiuti il 20 gennaio anche se in Comune l’atto di nascita registra un 25 gennaio 1922. Ricorda tutto, senza fatica, parla in maniera pacata pescando qua e là nella memoria”.

E quei ricordi amava accarezzarli, ripercorrerli, andare con il pensiero alla sua amata Sicilia dove era tornato solo un anno fa con suo figlio Sandro. Sempre con lui e con il secondogenito Orazio aveva deciso di passare alcuni giorni al mare in Romagna, in una pensione che lo accoglieva come una star. Ed è proprio lì che ha salutato la vita dopo un breve malore.

La famiglia è sempre stata un suo punto di riferimento forte. Quella di origine, con una classica storia siciliana, dove Alessandro e Rosaria avevano avuto due figli e quattro figlie e lui era il primogenito, e poi la sua con i tre figli: Sandro, Orazio e Valerio. La sua gioia più grande era condividere con loro momenti importanti come . l’ultimo compleanno al circolo di Azzate dove si erano riunite quattro generazioni intorno alla tavolata per festeggiare i 50 anni di Giulia, i 77 di Orazio, ma soprattutto i 102 di Nino. Un clima pieno di allegria con tutta la famiglia Di Gregorio che si è stretta al bisnonno. “Il mio discorso sarà lunghissimo – ha esordito il festeggiato scherzando – grazie a tutti di essere intervenuti. Oggi sono felice per essere tutti qua insieme con la speranza che anche l’anno venturo saremo qui. A tutti voi auguro una lunghissima vita”. Per l’occasione era arrivata a trovare Nino anche sua sorella Rita (nella foto con il fratello e il nipote Sandro), la “piccola” della famiglia di origine siciliana e che vive a Roma. Intorno al tavolo i tre figli, i nipoti e bisnipoti con relativi coniugi.

Nino aveva un’energia fuori dal comune e fino all’ultimo ha vissuto esperienze intense. Lascia una lezione incredibile: usare ogni attimo di vita, che ridotta ai mimimi termini é fatta dell’orto che dà da mangiare, dei legami familiari e amicali, della voglia di uscire, vedere, sentire il mondo. Il funerale sarà celebrato sabato 31 agosto alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Azzate.

La redazione di Varesenews si stringe ai suoi familiari ed amici ed esprime sentite condoglianze.