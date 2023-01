Con la Delegazione Fai di Como visita alla storica tipografia Zetacarton

La Delegazione FAI di Como inaugura una nuovo filone di iniziative, dedicato al “Saper fare”, ovvero a quell’insieme di competenze e capacità che sono alla base del successo di molte realtà imprenditoriali industriali e artigianali del nostro territorio ed incontri sul tema del “vivere sostenibile”.

Il primo appuntamento, organizzato con Zetacarton, si terrà domenica 29 gennaio, previa prenotazione, a partire dalle 10.00. Zetacarton, nata come azienda tipografica oltre 70 anni fa a Capiago, e trasferitasi a Senna dal 1975, è cresciuta negli anni, diversificando la produzione e affermandosi nel settore del cartone ondulato. Con circa 120 dipendenti e 100 milioni di metri quadrati prodotti all’anno, si colloca tra le prime 25 aziende del settore in Italia.

I responsabili dell’azienda accompagneranno i visitatori nello stabilimento e illustreranno il ciclo produttivo del cartone – materiale sostenibile per eccellenza. Al termine di ognuno dei quattro turni di vista previsti, Antonio Bossi, formatore ambientale della Cooperativa Eliante, spiegherà ai partecipanti quali comportamenti virtuosi mettere in atto per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, soprattutto quando si tratta di carta e cartone.

Nell’intervento che effettuerà al termine del primo turno del pomeriggio, che inizia alle 14.30, si rivolgerà in particolare ai più piccoli che, attraverso giochi e semplici attività, verranno aiutati nella comprensione dell’impatto ambientale dei rifiuti e nell’importanza del corretto riciclo per ridurre l’impronta carbonica.

“Con il FAI e Delegazione FAI di Como, Zetacarton condivide l’attenzione all’ambiente” dichiara Serena Zanfrini, Amministratore Delegato, che gestisce l’azienda insieme allo zio Giuseppe Zanfrini. “La nostra azienda ha la fortuna di lavorare con un prodotto molto sostenibile da molto prima che la sostenibilità diventasse un’esigenza del mercato. Collaborare con la Delegazione FAI di Como ed aprire le porte del nostro stabilimento al pubblico è un motivo di orgoglio”.

“Con questo nuovo ciclo vogliamo portare alla conoscenza del pubblico luoghi legati alla produzione artigianale e industriale locale, storie di successo e di eccellenza, di creatività e di imprenditorialità che mostrano quanto il nostro sia un territorio non soltanto ricco di monumenti dal valore storico – estetico inestimabile, ma anche di una cultura intangibile che ha segnato profondamente il contesto in cui viviamo” ha detto Stefano Moscatelli, capo delegazione FAI di Como. “Siamo davvero grati a Zetacarton per aver accettato di tenere a battesimo questa nuova serie di incontri e siamo sicuri che il programma sarà di grande soddisfazione per i visitatori”.

Informazioni logistiche

29 gennaio 2023

Zetacarton

Via Roma, 50 – 22070 Senna Comasco (CO)

Contributo a partire da:

3€ Iscritti FAI

5€ NON iscritti FAI

Orari di partenza delle visite: 10.00- 11.30- 14.30- 16.00

Info e prenotazioni (raccomandata ma non obbligatoria): faiprenotazioni.fondoambiente.it

Il percorso all’interno della fabbrica prevede scale e non è adatto a persone a ridotta

mobilità.

Contatti

como@delegazionefai.fondoambiente.it