La varesina Francesca Pompa in campo all’Annika Invitational di Orlando

Ci sarà anche la talentuosa varesina Francesca Pompa tra le 72 giovani golfiste selezionate per partecipare all’Annika Invitational USA di Orlando, in Florida, prestigioso torneo riservato ad atlete under 19.

Una convocazione importante, quella ottenuta dall’astro nascente del Golf Club Varese di Luvinate, che negli ultimi due anni si è messa in luce vincendo prima il titolo italiano “Ragazze” e poi quello assoluto, lo scorso maggio. Insieme alla 17enne Pompa, a rappresentare l’Italia, ci sarà anche Francesca Fiorellini che nel 2022 vinse l’Annika disputato in Svezia.

La formula prevede una gara sulla distanza delle 54 buche senza taglio: tutte le golfiste quindi disputeranno l’intero percorso previsto tra domenica 15 e martedì 17 gennaio. Una prova di altissimo livello se si pensa che tra le iscritte ci sono cinque tra le migliori dieci giocatrici della classifica Girls Ajga (che comprende le giovani del circuito americano) a partire dalla numero uno Gianna Clemente (Usa) e dalla campionessa in carica del torneo Yana Wilson (n° 3) e da Rianne Malixi (Filippine, n. 4), Anna Davis (Usa, n. 6), e Alice Ziyi Zhao (Cina, n. 10).

Pompa e Fiorellini proveranno però a esprimersi ai migliori livelli, ispirandosi a un’altra giovane azzurra di grande talento, Benedetta Moresco, unica italiana a vincere l’Annika Invitational USA nelle precedenti 14 edizione. Era il 2020 e Moresco riuscì in una vera impresa.