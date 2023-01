L’annuncio di Dino De Simone: “Mi candido al Consiglio Regionale per Majorino presidente”

Dino De Simone, ex assessore di Varese a fianco di Davide Galimberti nel corso del primo mandato, ha deciso di candidarsi alle prossime regionali per il Consiglio e lo farà all’interno della lista Patto Civico in supporto Pierfrancesco Majorino, nella quale sarà capolista in provincia di Varese.

Queste le parole di De Simone:

Ho deciso di candidarmi al Consiglio Regionale della Lombardia nella Lista Patto Civico per Majorino Presidente, una lista che raccoglie le esperienze civiche ed ecologiste lombarde.

In coerenza con il lavoro già avviato a Varese con Progetto Concittadino, continuerò con passione, competenza e nuove idee a lavorare per la Lombardia, sui temi della lotta al cambiamento climatico, della giustizia sociale e dell’economia circolare.

Possiamo essere la parte più avanzata di quella transizione ecologica, sempre più necessaria, attraverso l’efficienza energetica, le fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo delle Comunità energetiche.

La Lombardia ha una straordinaria possibilità di rinnovamento. Oggi in Lombardia si può. Facciamolo insieme.