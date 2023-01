L’ex-direttrice della farmacia San Giulio di Castellanza non sarà reintegrata, respinto l’appello

Il giudice della Corte d’Appello di Milano sezione lavoro e previdenza ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sara Costingo che chiedeva il reintegro all’interno della Castellanza Servizi e Patrimonio dalla quale era stata licenziata a seguito dell’indagine che l’ha vista coinvolta nel 2019, quando era direttrice della farmacia comunale, con l’accusa di truffa ai danni dello Stato per la quale era stata poi condannata. Anche in primo grado il giudice del lavoro aveva ritenuto non accoglibile il suo reintegro.

Il commento dell’amministratore unico di Csp Livio Frigoli: «La Corte di Appello ha aperto e chiuso nella stessa giornata il ricorso della ex dipendente Costingo. Avevamo sperato che, dopo il giudizio chiarissimo già emerso in primo grado, si evitasse di chiamare nuovamente in gioco la Magistratura. Purtroppo, non per nostra volontà, abbiamo dovuto affrontare anche il secondo grado di giudizio che si è concluso in modo inequivocabile respingendo integralmente, per manifesta infondatezza, tutte le pretese della ricorrente. Ci spiace per coloro che speravano in ben altro esito e che, fin dall’inizio di questa vicenda, ci avevano accusato di aver collezionato errori e abusi. La Magistratura, con questa sentenza, ha confermato che l’unica vera fonte ispiratrice delle nostre decisioni è stata la volontà di tutelare l’interesse e il denaro pubblico».