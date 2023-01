In Liuc un incontro sul nuovo codice della crisi d’Impresa

Si terrà mercoledì 25 gennaio in aula Bussolati a partire dalle 14.30

Si terrà mercoledì 25 gennaio 2023 alla Liuc, in aula Bussolati a partire dalle 14.30 il convegno “Il nuovo codice della crisi d’impresa tra lacune e incertezze: adeguati assetti e sistemi di allerta“.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, impone agli imprenditori un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, rendendo necessari strumenti di programmazione e controllo di gestione e un sistema documentale descrittivo dell’organizzazione.

Il convegno offrirà un’occasione per discutere dei dettagli del nuovo codice e delle opportunità per adeguare gli assetti e i sistemi di allerta per la gestione della crisi d’impresa.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO

14.30 | Registrazione dei partecipanti

14.45 | Indirizzi di saluto

Prof. Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

Dott. Roberto Ianni, Presidente ODCEC di Busto Arsizio

Dott. Luigi Castagna, Presidente ODCEC di Varese

15.00 | Apertura dei lavori

Introduce e Coordina

Prof. Alessandro Cortesi, LIUC – Università Cattaneo

Interventi

La riforma delle procedure concorsuali con riferimento alla fase “pre-crisi”

Prof. Avv. Francesco Salerno, Partner KPMG

Indici e strumenti di monitoraggio economico finanziario a supporto degli organi di governance e di controllo

Prof. Alessandro Danovi, Università di Bergamo

I Key Performance Indicators non finanziari: valore giuridico e loro impiego negli adeguati assetti e nella previsione della crisi

Prof.ssa Patrizia Riva, Università del Piemonte Orientale

La Governance nelle piccole e medie imprese: le lacune da colmare

Prof. Salvatore Sciascia, LIUC – Università Cattaneo

16.30 | Coffee break

17.00 | Tavola rotonda

Modera

Prof. Alessandro Cortesi

Partecipano

Dott. Federico Bonanni, Partner KPMG

Avv. Filippo Canepa, Partner Osborne Clarke

Dott. Marcello Pollio, Partner bureau Plattner

Renato Zanichelli, Dottore Commercialista – Ordine di Busto Arsizio

18.30 | Domande e chiusura dei lavori