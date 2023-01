Luciana e Francesco vincono il torneo di Burraco di Angera

Ieri sera si è tenuto il torneo di burraco “ViviAngera” e i vincitori sono stati Luciana e Francesco. I due giocatori hanno dimostrato un’eccellente abilità e nella strategia di gioco, superando gli avversari fino ad arrivare alla vittoria.

Il torneo, organizzato dall’associazione culturale “ViviAngera”, ha attirato partecipanti da tutta la zona e ha offerto una notevole sfida per tutti i partecipanti. In generale, il torneo di burraco “ViviAngera” è stato un grande successo e ha offerto un’esperienza divertente e appassionante per tutti i partecipanti.

La foto dalla pagina Facebook ViviAngera