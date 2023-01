I Mastini non deludono: cinque gol per affondare il Dobbiaco

Comincia nel modo migliore il Master Round per i Mastini. La squadra di Claude Deveze abbatte il Dobbiaco (5-2) nel primo match della seconda fase sotto agli occhi attenti di un’icona dello sport varesino come Beppe Sannino. L’uomo capace di riportare il Varese (calcio) in Serie B dopo un quarto di secolo. Vittoria meritata per i gialloneri, ma arrivata al termine di una partita più dura ed equlibrata di quanto suggerisca il punteggio finale. Del resto, però, il gironcino delle migliori è fatto così, e ogni incontro rischia di essere una battaglia.

La bravura dei gialloneri, questa volta, è emersa anche in situazioni non proprio limpide: Vanetti e compagni hanno dovuto fare i conti con le scorrettezze reiterate di Capannelli, ex dal dente avvelenatissimo, graziato più di una volta dagli arbitri. Direzione non impeccabile e pubblico spesso arrabbiato, ma per questo ancora più carico a spingere compatto i Mastini.

Sulle tribune, altra vittoria del club del presidente Bino: spalti gremiti anche per la Befana e tutto esaurito (1.105) per spingere i gialloneri che proseguono imperterriti la marcia di testa, solo scalfita dal KO di Pergine a Santo Stefano. Nella “macchina” di Deveze gli ingranaggi continuano a girare come si deve, e se Marcello Borghi (giustamente eletto MVP) e Rocco Perla sono sempre garanzie, piace vedere come si faccia notare anche un giovanissimo come Niccolò Fanelli. Il 18enne in prestito dall’Aosta, chiamato per l’assenza di Bertin, regge l’urto contro l’accoppiata Capannelli-Majul e si toglie lo sfizio di un grande assist per il gol di Tilaro. Un altro di quelli su cui si può sempre contare.

Affondato il Dobbiaco, per i Mastini è subito tempo di un altro esame, ancora più duro: domenica 8 i gialloneri torneranno sulla “Strada del Vino” per affrontare il Caldaro che ha appena battuto all’overtime l’Appiano nel derby. Altro match di alto profilo che oltre a essere una delle partite più attese sarà una “verifica” in vista della Coppa Italia, forse da affrontare senza Piccinelli che ha rimediato un forte pestone a un piede ed è in dubbio per la trasferta. Insomma, non c’è da annoiarsi.

LA PARTITA

L’avvio dei Mastini è pressante e nei primi 2′ il Dobbiaco non esce dal terzo, con Cordiano che costringe Burzacca a opporsi con il corpo per evitare il gol. Gli Icebears però sfruttano bene le ripartenze: anche Perla deve rispondere ai tentativi di Majul con i gialloneri che faticano a liberare il terzo. Al 7′ Burzacca è bravo con il guanto sui tiri di Franchini e Tilaro; il goalie altoatesino però capitola al 9′ su un’azione capolavoro. Imbucata splendida di Schina per Borghi, assista da destra per Piroso che mette in rete (foto in alto di R. Gernetti). E subito dopo è il palo a salvare gli Orsi su staffilata di M. Mazzacane. Al 12′ Borghi riprova lo stesso assist, per Drolet, ma il canadese chiede troppo al suo dribbling e viene fermato dal portiere. Poi, un po’ a sorpresa, ecco il pareggio: Capannelli lavora un disco sulla destra e vede arrivare Monthaler che colpisce forte e infila Perla vicino al palo. Palo che poco dopo salva i gialloneri su bordata di Majul, a chiudere un primo terzo senza sosta.

Al rientro è subito 2-1 giallonero: prima penalità del match (Zandegiacomo) e dopo una manciata di secondi M. Borghi è un fulmine a intuire la traiettoria del disco e a scaraventarlo in gol. Passato indenne un penalty killing, il Varese sfiora il tris con Desauteles: dribbling, staffilata e palo pieno. Seconda superiorità e nuova rete giallonera: è Raimondi a firmare il 3-1 dopo alcuni istanti di pressione davanti a Burzacca. Poi però arrivano due penalità contro i gialloneri (molto dubbia quella a Schina) che devono difendersi anche 3 contro 5 per 22”: al rientro di Garber arriva il gol di Rizzo per il 3-2. Anche Piroso finisce in panca puniti (mentre gli arbitri sorvolano su interventi simili degli ospiti): stavolta il Varese si difende con ordine e guadagna addirittura un rigore su contropiede di Raimondi. Lo shootout però non va a buon fine, con Burzacca che respinge il tiro del 91 mastino.

Anche l’avvio del terzo drittel è vibrante, con azioni pericolose da ambo i lati e con Burzacca e Perla attenti a difesa delle porte. La sirena del gol però suona ancora per i Mastini grazie a Tilaro imbeccato dal giovane Fanelli. “Tilo” viene fermato una prima volta ma è caparbio a ribadire in rete il 4-2. Sull’onda della rete i Mastini ci riprovano con un assist fantastico di Borghi non sfruttato da Piroso e con qualche altro disco sibilante dalle parti di Burzacca che a un certo punto respinge di maschera su Drolet. A metà periodo le “esuberanze” di Capannelli vengono placate con le brutte da Schina che va in panca puniti; all’oriundo del Dobbiaco si chiude la vena e carica da dietro Borghi rimediando (appena) 2′ di penalità. A 4vs4 Perla è superbo su Monthaler e dalla parte opposta arriva il 5-2 con un’azione strepitosa di squadra chiusa dalla rete di Desauteles. Alla sirena finale mancano ancora 8′ ma il match è virtualmente chiuso, e solo l’ottimo Burzacca evita ai suoi un’imbarcata. E in 1.105 fanno festa anche questa volta.