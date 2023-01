Il Ministero dell’Istruzione pubblica l’elenco dei progetti finanziati con il Fondo Opere Indifferibili 2023

Nuove scuole, ristrutturazioni di edifici già esistenti, costruzioni di palestre, fondi per l’estensione del tempo libero.

Il Mistero dell’Istruzione ha pubblicato l’elenco degli enti locali “potenzialmente destinatari” della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023. Gli enti hanno tempo fino all’11 febbraio per presentare la domanda. Nell’ultima legge di bilancio sono stati apportati anche dei correttivi alle somme destinate per adeguarsi ai rincari dei materiali edili, carburanti o prodotti energetici.

Il fondo nazionale è stato aumentato di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l’anno 2027.

Nell’elenco sono confermate le due costruzione nuove: una a Madonna in Campagna a Gallarate, la secondaria Gerolamo Cardano, e una a Somma Lombardo, la primaria Rodari.

Riportiamo l’elenco dei comuni destinatari dei fondi e l’obiettivo posto:

Somma L. 5.280.000 di euro per la costruzione nuova scuola

Gallarate 5.180.000 di euro set la costruzione nuova scuola

Saronno 1.250.000 di euro per la realizzazione di asilo

Caronno Perusella 548.944 di euro per l’asilo

Caronno Pertusella 567.818 di euro per realizzazione di nido

Cuasso al Monte 417.000 di euro per realizzazione di asilo nido

Varese 980.000di euro per realizzazione di asilo nido

Varese 3.000.000 asilo ( polo 0-6 anni di San Fermo)

Varese 345.596 estensione tempo libero ampliamento primaria Bosco per la mensa

Laveno M. 1.450.000 euro per l’asilo

Tradate 246.000 euro per l’asilo

Cavaria 468.000 euro per l’asilo

Sesto C. 2.213.280 euro per l’asilo

Vergiate 1.639.400 euro per l’asilo

Cassano M. 4.225.000 euro per l’asilo

Fagnano Olona 826.000 euro per il piano di potenziamento tempo libero

Castelseprio 195.000 euro per il piano di potenziamento estensione tempo libero

Castronno 940.000 euro per il piano di potenziamento estensione tempo libero

Laveno Ponte Tresa 370.000 piano estensione tempo libero

Somma L 440.000 euro per il piano di potenziamento estensione tempo libero

Porto Ceresio 282.778 per il piano di potenziamento estensione tempo libero

Arsago Seprio 430.000 per il piano di potenziamento estensione tempo libero

Busto A. 1.106.000 euro per potenziamento palestra

Provincia Varese 616.470 euro per potenziamento palestra

Provincia Varese 643.600 euro per potenziamento palestra

Provincia Varese 254.000 euro per potenziamento palestra

Provincia Va 2.000.000 euro per potenziamento palestra

Provincia Varese 5.05.000 messa in sicurezza ( Isis Facchinetti e succursale Verri)

ProvinciaVarese 150.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 150.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 295.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 1.591.882 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 675.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 500.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 1.200.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 4.865.700 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 2.377.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 2.000.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 1.610.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 2.089.930 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 900.000 euro per messa in sicurezza

Provincia Varese 1.543.184 euro per messa in sicurezza

Travedona Monate 1.500.000 euro per messa in sicurezza

Leggiuno 510.000 euro per messa in sicurezza

Regione Lombardia ha publicato l’elenco dei progetti ammessi per l’ampliamento delle mense scolastiche

Varese ricostruzione 345.569

Castronno Nuova costruzione 940.000

Porto Ceresio ristrutturazione 282.778

Castelseprio ristrutturazione 195.000

Fagnano O. nuova costruzione 826.000

Laveno Ponte Tresa ristrutturazione ampliamento 370.000

Somma L. Nuova costruzione 540.000

Arsago S. demolizione ristrutturazione 430.000

Caronno Pertusella nuova costruzione 567.818

Sesto Calende nuova costruzione 740.000

Vergiate ristrutturazione

Castiglione Olona nuova costruzione

Cairate Nuova costruzione

Cassano M. riconversione spazi esistenti