Più trasporto pubblico, “si devono integrare orari e tariffe dei diversi mezzi”

«Incentivare il trasporto pubblico è una necessità, per migliorare l’ambiente e la qualità della vita delle persone». Lo dice Luca Carignola, candidato al Pirellone con il Pd, che ha messo il tema trasporti al centro della sua campagna elettorale, avviata davanti alle stazioni di Varese.

Cosa serve per aumentare l’uso del trasporto pubblico?

«Va assicurato che gli orari e le tariffe dei vari sistemi (gomma, ferro, navigazione) siano integrati, per facilitare e rendere convenienti gli spostamenti dei passeggeri. Bisogna poi intervenire non solo sul trasporto ferroviario, ma anche sul sistema di trasporto pubblico su gomma, anzitutto agevolando l’istituzione di corsie preferenziali nelle città medie».

«Oggi i bus non sono competitivi anche perché spesso rimangono intrappolati nel traffico. Non sono competitivi, inoltre, perché è pressoché assente la sicurezza per i passeggeri: la Regione si deve fare quindi promotrice di una iniziativa di coordinamento delle forze di polizia con le aziende di trasporto».