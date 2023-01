“Saint Omer” al cineforum delle Arti di Gallarate

Giovedì 26 gennaio al Cineforum delle Arti viene proposto il film Saint Omer, della regista senegalese Alice Diop con Kayije Kagame, Guslagie Malanga.

Vincitore del Leone d’Argento – Gran premio della giuria a Venezia 79° e del Leone del Futuro – Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis” e una candidatura come miglior regista ad Alice Diop, è il film che rappresenterà la Francia agli Oscar 2023 nella categoria miglior film straniero.

Liberamente ispirato a un fatto di cronaca, accaduto in Francia nel 2013 che ha sconvolto l’opinione pubblica di Saint Omer, dove una donna è accusata di aver ‘affidato’ la sua bimba di 15 mesi al mare, abbandonandola su una spiaggia di Pas-de-Calais durante un’alta marea.

Nel film la scrittrice Rama (Kayije Kagame), incinta di quattro mesi del suo primo figlio, in cerca di spunti per il suo prossimo libro sul mito antico di Medea, segue il processo di Laurence Coly (Guslagie Malanga), la giovane donna accusata di infanticidio: un personaggio che non suscita forzatamente compassione ma rimbalza ogni semplificazione. Potente, mostruosa e se vogliamo patologicamente folle Laurence Coly non è mai univoca. Per questa ragione la messa in scena di Alice Diop ci invita ad attendere, a guardare, ad ascoltare seduti in tribunale accanto a Rama e….alla fine qualcosa accadrà.

La proiezione pomeridiana delle ore 15 sarà introdotta dalla prof. Cristina Boracchi mentre quella serale è alle 21 prevede introduzione e commento del critico cinematografico Gabriele Lingiadi.