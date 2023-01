Scontro frontale sulla strada tra Castiglione e Lozza, due feriti

Brutto incidente nella serata di venerdì 27 gennaio sulla strada provinciale 42 che collega Castiglione Olona e Lozza.

Per cause ancora in corso di accertamento poco prima delle 19,30 due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità della curva che porta a Castiglione Olona.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, due ambulanze da Varese e Azzate, supportate dall’automedica, i Vigili del fuoco i Carabinieri e la Polizia locale di Castiglione Olona.

La strada è rimasta interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Nello scontro sono rimaste ferite due persone, un uomo di 37 anni e uno di 52, entrambi soccorsi in codice giallo.